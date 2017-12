Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 61 bei Viersen ist am Mittwochabend eine Polizistin getötet worden, als ihr Einsatzfahrzeug von einem Lkw erfasst wurde. Der Fahrer hatte zwei Promille im Blut. Von Christian Schwerdtfeger

Die Ermittler der Mordkommission Mönchengladbach haben die Ermittlung am Donnerstag übernommen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann mit Vorsatz handelte. Der Fahrer soll nach am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Es ist etwa 20.45 Uhr, als am Mittwochabend die grenznahen Polizeidienststellen den Hinweis von ihren Kollegen in Maastricht erhalten, dass aus den Niederlanden kommend ein Lastwagen (40 Tonner) mit ukrainischem Kennzeichen in Schlangenlinien auf der A 61 in Richtung Koblenz fahren würde. Sofort wird eine Fahndung eingeleitet, an der sich neben Streifenwagen der Autobahnpolizei Düsseldorf auch Fahrzeuge der Polizei Viersen beteiligen.

Plötzlich tauchte der Lkw auf

Einen dieser Streifenwagen steuert eine 48-jährige Polizeibeamtin. Auf dem Beifahrersitz neben ihr sitzt ein 22-jähriger Kommissaranwärter; auf der Rückbank eine 23-jährige Polizistin. Ihr Wagen befindet sich gegen 21 Uhr auf der A 61 etwa 700 Meter hinter der Anschlussstelle Viersen mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinkanlage auf dem Seitenstreifen.

Plötzlich taucht hinter ihnen der gesuchte Lkw auf. Ein 40-jähriger Zeuge wird später aussagen, dass der Laster in Höhe des Streifenwagens urplötzlich auf den Seitenstreifen gezogen ist und dort den Funkstreifenwagen gerammt hat. Für die 23-jährige Polizistin auf der Rückbank kommt jede Hilfe zu spät.

"Sie wurde durch die Wucht des Aufpralls getötet", sagte ein Polizeisprecher. Ihre beiden Kollegen erlitten schwerste Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die 48-jährige Fahrerin schwebte am Donnerstag noch in Lebensgefahr. Der 48-jährige Lkw-Fahrer, der unverletzt blieb, wurde festgenommen. Er war betrunken. Ein Alkoholtest ergab, dass er zwei Promille im Blut hatte.

Unfälle schon in den Niederlanden

"Er hat offenbar schon vor dem tödlichen Zusammenprall auf niederländischem Staatsgebiet für Unfälle gesorgt", hieß es aus Polizeikreisen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung. "Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt", heißt es im Strafgesetzbuch. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Die ersten Polizisten, die am Einsatzort eintrafen, reagierten schockiert und berichteten von Schaulustigen. Im sogenannten WE-Bericht der Polizei (wichtige Ereignismeldung) stand nach Informationen unserer Redaktion jedoch kein Wort über Gaffer oder Schaulustige. "Die eintreffenden Kollegen befinden sich in einem solchen Moment in einem absoluten Ausnahmezustand. Da kann jede Person, die dort ist, als Schaulustiger angesehen werden. Ob sie es nun ist oder nicht", so ein Polizist. Die Betroffenen wurden von Notfall- und Polizeiseelsorgern betreut.

Polizeiseelsorgerin im Einsatz

"Die Todesnachricht überbringt der betroffenen Familie beim Tod eines Polizisten in der Regel die Polizei gemeinsam mit einer Polizeiseelsorgerin", erklärt Uwe Rieske, Landespfarrer für Notfallseelsorge der Evangelischen Kirche im Rheinland. Polizeiseelsorger seien mit den Belastungen im Dienst von Polizisten vertraut. "Sie begleiten sie das Jahr über und sind vielfach in engem Kontakt mit ihnen", so Rieske.

Alle anderen Betroffenen – wie in dem Fall etwa die Familie des Lkw-Fahrers – und andere Augenzeugen oder Ersthelfer würden von der Notfallseelsorge betreut. "Das Wichtigste am Anfang ist deren Stabilisierung", betont der Notfallseelsorger. "Wir schauen: Wer ist wie betroffen, als Angehöriger, Augenzeuge, Kollegin oder Ersthelfer. Denen stellen sich Fragen: Was ist eigentlich passiert? Wie geht es einem bekannten Menschen? Wo ist diese Person jetzt? Und was passiert als nächstes?" Diese Fragen könnten er und seine Kollegen in der Regel allerdings nicht alle beantworten. "Aber wir können dazu beitragen, dass Menschen mit diesen Fragen nicht alleine sind und ihnen helfen, die Antworten zu finden."

Bundesweite Anteilnahme

Bundesweit löste der tödliche Unfall Bestürzung aus. In Nordrhein-Westfalen wurde für die Streifenwagen der NRW-Polizei Trauerflor angeordnet. In den sozialen Netzwerken bekundeten Polizisten deutschlandweit ihre Anteilnahme. Der Minister des Inneren von NRW, Herbert Reul (CDU), sagte, dass ihm die Nachricht zutiefst getroffen hätte. Seine Gedanken seien bei der betroffenen Familie. Mit nur 23 Jahren wurde sie plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen", sagte Reul. "Dieser schreckliche Vorfall zeigt einmal mehr, welchen Gefahren unsere Polizeibeamten Tag für Tag ausgesetzt sind."

Rainer Peltz, stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sprach der Familie und den Freunden der Getöteten sein tiefstes Mitgefühl aus. "Wir wünschen der verletzten Kollegin und dem verletzten Kollegen eine baldige und vollständige Genesung", sagte Peltz.

(csf)