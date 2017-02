Brüggen: Prinzen und Garden treffen sich in Brüggen

Prinzen und Garden treffen sich in Brüggen

Brüggens schwangere Prinzessin Julia I. bewies Ausdauer und empfing zahlreiche Gesellschaften Von Paul Offermanns

Königin Brigitte Hommen von der St.-Nikolaus-Bruderschaft Brüggen traf Prinzessin Julia I. (Hintzen) beim Biwak der Brüggener Karnevalsgesellschaft in der Burggemeindehalle. Julia I. dankte ihr auf der Bühne mit einem dicken Blumenstrauß: Die Königin ist ihre Hoffriseurin. Seit Anfang Januar sorgt sie bei Julia I. für einen tollen Look - und das bestimmt schon 15-mal bis zum Biwak. "In dieser Woche wird es noch einmal heftig. Fast jeden Tag mache ich ihr dann die Frisur", berichtete Hommen.

Die schwangere Prinzessin bewies von 14 bis 20 Uhr Ausdauer: Sie empfing eine Gruppe nach der anderen. Dazu gehörten auch die zwei Dreigestirne mit Prinz Robert I., Jungfrau Stefania und Bauer Paule (Ratheim) sowie Prinz Thorsten I., Jungfrau Rosa und Bauer Bernd (Wegberg). Der Vaterstädtische Verein Dülken brachte die KG "de Üüle" mit. Sie tanzte mit einer riesigen Mannschaft zur Ehr' der Brüggener Prinzessin. Die Solomariechen Clara und Emily und die Trainerin Mona Stubbe ragten dabei heraus. Sie trainiert auch die Süchtelner Tanzmariechen, die vorher schon getanzt hatten und wieder weg waren. "Sie mussten heute ohne mich auskommen", erzählte Stubbe. "Beim Frühschoppen des Festausschusses Viersener Karneval sind wir wieder zusammen."

Die Burggarde Brüggen hatte ein Heimspiel, sie stellte mit 70 Aktiven ein großes Aufgebot. Dreimal "wirbelte" ihre Garde über die Bühne. Einen weiteren Tanz zeigte Solomariechen Hannah Brenner. Nach den Brachter Wasserratten, deren Kinderprinzenpaar tanzte, BKG und Burggarde war die Oebeler Karnevals-Gesellschaft (Oe-Ka-Ge), vierte Kraft im Brüggener Karneval, zu Gast. Die grün-weiß gekleideten Damen und Herren mit Bauer Bernd Riedel an der Spitze verfolgten begeistert das Programm. "Die BKG besucht auch unseren Buureball", sagte Wilfried Vogt. A, Freitag wird Brüggen Hauptstadt der Viersener Narren: Die KG "Ki Ka Kai a Boisheim" lädt zur Galasitzung ein. Mehr als 500 Karten wurden für die Sitzung in Brüggen verkauft.

Quelle: RP