Schwalmtal: Prinzenpaare treffen sich in der "Lü"

Ohne Termindruck und Protokoll feierten die Tollitäten aus der Region

Es ist der Abend der langen Federn an den Mützen. An kaum einem anderen Orten trifft man so viele Tollitäten auf einen Schlag wie in der "Närrischen Lü", in der Lüttelforster Mühle. Aus 15 Orten zwischen Roermond und Mönchengladbach, Kamp-Linkfort und Gerderhahn kommen die Regenten der Narrenschar.

Sonst geben sie sich auf Veranstaltungen höchstens mal die Klinke in die Hand, wenn die einen mit ihrer Garde kommen und die anderen bereits zum nächsten Saal weiterziehen. In der Lüttelforster Mühle treffen sich alle in der "Närrischen Lü" für einen ganzen Abend. Die Prinzessinnen tauschen Tipps für alle Eventualitäten - von der Haltbarkeit der Frisur bis zum Gewicht der Orden - aus, es wird gesungen, getanzt und gelacht. In diesem Jahr dabei sind Prins Leon und Wijnkonigin Sabrina aus Roermond, Norbert I. und Niersia Barbara aus Mönchengladbach, Timm I. und Nadine I. aus Viersen, Michael I. und Ute I. aus Erkelenz, Josef I. mit den drei Musketieren aus Lövenich, Robert I., Bauer Paule und Jungfrau Stefania aus Ratheim, Thorsten I., Bauer Bernd und Jungfrau Roland aus Wegberg, Iris I., Bäuerin Gerlinde und Jungfrau Renate aus Katzem, Markus I. und Anke I. aus Golkrath, Georg I. und Gudrun I. aus Gerderhahn, Karl I. und Marga I. aus Boisheim, Manfred I. und Ulrike I. aus Nettetal, Julia I. aus Brüggen, Jörg I. und Elli I. aus Kamp-Lintfort sowie Stephan I. und Heike I. aus Niederkrüchten. Maak-möt-Ehrenpräsident Heinz Claßen und der Betreiber der "Lü", Dirk Zimmermann, haben vor einigen Jahren diese Veranstaltung ins Leben gerufen. An einem Winterabend im hinteren Raum der "Lü", direkt am Mühlstein, saßen die beiden und überlegten, wie schön und entspannend es für Tollitäten wäre, einen Abend in der Session nur für sich zu haben. Denn Karneval, das wissen alle Aktiven, ist nicht nur immer wunderbar, sondern manchmal auch anstrengend. Als sich die Gäste von ihren Gastgebern von "Maak möt" verabschieden, fällt beim Abschied fast immer der Satz "Schön war's! Hoffentlich dürfen wir im nächsten Jahr als Gefolge des neuen Prinzen wieder mitkommen."

(hah)