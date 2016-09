später lesen Fahrverbot Raserin aus Gladbach mit 74 km/h vor Kindergarten gemessen FOTO: KN Teilen

"Unverantwortlich" hat die Polizei die Raserei einer 22-jährigen Mönchengladbacherin am Mittwochvormittag in Süchteln bezeichnet. Die Frau raste in einer Tempo 30 Zone an einem Kindergarten vorbei.

