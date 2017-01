Viersen: Säugling mit Rauchvergiftung in Klinik

Neun Personen wurden gestern bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Krefeld verletzt. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr. Weitere acht Personen erlitten Verletzungen. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort Von Joachim Niessen

Neun Personen - darunter ein Säugling - sind gestern Morgen bei einem Wohnungsbrand an der Elisabethstraße verletzt worden. Die Wohnungsinhaberin schwebte noch am frühen Abend in Lebensgefahr. Sie war ins Klinikum in Aachen gebracht worden. Die Brandursache ist nach Angaben der Kriminalpolizei noch unklar. Die Ermittler hatten vor Ort am frühen Vormittag ihre Arbeit aufgenommen, nachdem die Feuerwehr abgezogen worden war.

Es war 5.22 Uhr, als gestern in der Leitstelle der Krefelder Feuerwehr die Alarmmeldung einging. Der Anrufer sprach von einem Brand an der Elisabethstraße. Wenige Minuten später trafen die ersten Kräfte am Einsatzort ein. Das Feuer war in einer Dachgeschosswohnung des dreigeschossigen Hauses ausgebrochen. Nach Aussage der Wehr wurden insgesamt neun Menschen verletzt, darunter ein Säugling. Vier Personen kamen mit dem Rettungswagen sofort in umliegende Krankenhäuser, zwei weitere wurden so schwer verletzt, dass Lebensgefahr bestand. Eine Frau musste - laut Kriminalpolizei - ins Klinikum Aachen gebracht werden, ihr Zustand war auch am frühen Abend noch kritisch. Alle Opfer erlitten Rauchvergiftungen.

Den Brand in der Wohnung des dreigeschossigen Gebäudes brachte die Wehr schnell unter Kontrolle. Zwei Trupps unter Atemschutz rückten durchs Treppenhaus zum Brandherd, die Verletzten retteten sie über eine Drehleiter. Anschließend wurde ein Drucklüfter zur "Entrauchung" genutzt und nach möglichen Glutnestern mit einer Wärmebildkamera gesucht. Die Berufsfeuerwehr erhielt bei dem Einsatz Unterstützung durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt waren 40 Kräfte vor Ort, dazu zwei Notärzte und die Besatzung von sechs Rettungswagen.

Noch einmal erinnert die Feuerwehr in dem Zusammenhang an die seit 1. Januar 2017 Einbaupflicht von Rauchmeldern in bestehenden Wohnungen. Vor allem zur Schlafenszeit ist ein Brand in der Wohnung tückisch. "Es ist in erster Linie nicht das Feuer, sondern der Rauch, der in die Räume zieht und zur tödlichen Falle wird", warnte Christoph Manten, bei der Feuerwehr für die Gefahrenabwehr zuständig. "Im Schlaf nehmen die Betroffenen die Rauchentwicklung nicht wahr. Davor sollen Melder mit ihrem akustischen Signal schützen."

In Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren ist ab sofort mindestens ein Rauchmelder Pflicht. Dabei sind alle standardisierten Rauchmelder mit einer CE-Kennzeichnung und der Angabe "EN 14604" in Deutschland ausreichend. Für den Einbau der kleinen Lebensretter ist - seit Januar - der Eigentümer der Wohnung verantwortlich, für die Wartung ist dann in der Regel der Mieter zuständig. Das bedeutet, dass der Rauchwarnmelder regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit geprüft werden muss.

Bei Wohnungsbränden entsteht ein sehr giftiges Rauchgemisch, das Kohlenmonoxid und Cyanid enthält. Die nach einem Wohnungsbrand zu beklagenden Opfer sind meist nicht an den Folgen der Verbrennung, sondern an einer Rauchgasvergiftung gestorben. 600 "Brandtote" gab es bundesweit im vergangenen Jahr, ein Fall ereignete sich Anfang Mai 2016 in Krefeld. Betroffen war eine Person in einem Mehrfamilienhaus an der St.-Anton-Straße. Der Dachstuhl stand morgens gegen 3.40 Uhr beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Flammen. 23 Männer und Frauen hatten sich aus eigener Kraft aus dem Gebäude retten können.

Quelle: RP