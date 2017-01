Niederkrüchten: Schulhof in Elmpt wird umgestaltet

Der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt packt ein großes Projekt an: In spätestens drei Jahren soll es auf dem Schulhof viele neue Spielmöglichkeiten geben. Damit es günstiger wird, packen Eltern mit an Von Heike Ahlen

Rund 280 Kinder besuchen die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt. Gut 100 von ihnen sind auch in der offenen Ganztagsschule angemeldet, die eine Betreuung bis 16.30 Uhr anbietet. Viele Kinder verbringen also einen großen Teil des Tages in der Schule und rund um die Schule. Der Pausenhof wird zwar liebevoll gepflegt, aber außer der Kletterspinne, die sich großer Beliebtheit erfreut, gibt es nur ein paar Reifen, Tischtennisplatten und Bänke. Fußball und Nachlaufspiele sind deshalb der gängige Zeitvertreib.

Den Anstoß dazu, den Schulhof neu zu gestalten, hat eine Lehrerin gegeben, die völlig begeistert von einer Fortbildung zurückkam, bei der es Impulse zur modernen Schulhofgestaltung gab. Förderverein und Elternschaft griffen die Idee auf. Jetzt wird auch deutlich, wie das Ganze einmal aussehen soll. Als Anbieter haben Eltern und Förderer die Bewegungswerkstatt Essen ausgemacht. Deren Konzept ist es, spielen, bewegen und lernen verstärkt in den Lebensalltag von Kindern einzugliedern. Mobile und variable Kletter- und Spielmöglichkeiten sollen die psychomotorische Entwicklung fördern.

Geplant ist unter anderem ein Niedrigseilgarten mit drei unterschiedlichen Verbindungsstrecken, der zwischen drei vorhandenen Bäumen so installiert wird, dass die Bäume keinen Schaden nehmen. Klettergriffe für freies Klettern sollen an vorhandenen Säulen angebracht werden. Außerdem haben die Eltern sich für Bewegungsbaustelle mit variablen Bewegungskisten ausgesprochen.

Von anderen Schulen, die bereits mit diesem Anbieter gearbeitet haben, gab es durchweg positive Rückmeldungen. Insgesamt sollen etwa 30.000 Euro investiert werden. Viele Eltern haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, mit Eigenleistung zu unterstützen, um die Kosten möglichst gering zu halten. Erik Siegers vom Förderverein freut sich über die Hilfsbereitschaft der Eltern. "Wir werden genaue Pläne machen, wie wir alle, die ihre Hilfe angeboten haben, einbeziehen können", sagt er. In welchem Zeitrahmen das Projekt realisiert wird, hängt davon ab, wie schnell Spender und Sponsoren gefunden werden. Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) hat bereits seine Unterstützung für die Suche zugesagt.

Die Module, die aufgebaut werden sollen, sind so gestaltet, dass man einzelne Teile nacheinander fertig stellen kann. In zwei bis drei Jahren soll alles an Ort und Stelle sein, hofft der Förderverein. Startschuss fürs Projekt ist am 31. März. Vielleicht können im nächsten Schuljahr bereits erste Ergebnisse präsentiert werden.

