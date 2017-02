Schwalmtal: Schwalmtal sucht Plätze für Windräder

Als Konzentrationsflächen kommen Bereiche in der Nähe von Dilkrath, Naphausen und Lüttelforst in Frage. Sie werden untersucht Von Birgitta Ronge

In der Nähe von Dilkrath, Naphausen und Lüttelforst könnten Windkraftanlagen gebaut werden. Das geht aus einer Potenzialanalyse hervor, die die Gemeinde Schwalmtal für Standorte von Windkraftanlagen überarbeiten ließ. Die Analyse sollte zeigen, welche Flächen in der Gemeinde für den Bau von Windkraftanlagen in Frage kommen. Die Gemeinde hatte schon einmal prüfen lassen, welche Flächen sich eignen. Doch weil sich mit dem neuen Landesentwicklungsplan, der Ende Januar rechtskräftig wurde, die gesetzliche Grundlage änderte, wurde die Analyse noch einmal überarbeitet. Dadurch haben sich die bislang ins Auge gefassten Standorte für Windräder westlich der Rickelrather Straße geändert, neben diesen kamen zwei weitere Bereiche hinzu.

Viele Flächen im Außenbereich des Gemeindegebiets schlossen die Planer direkt aus - nämlich bewohnte Siedlungsbereiche, zum Beispiel mehrere Hofstellen, die Umgebung von Land- oder Kreisstraßen, Trassen von Hochspannungsleitungen, Naturschutz- und FFH-(Flora-Fauna-Habitat)Gebiete sowie Flächen, auf denen schon Windräder stehen. Dann untersuchten sie den Abstand zu Bereichen mit zusammenhängender Bebauung und zu Wohnhäusern im Außenbereich sowie zu FFH- und Naturschutzgebieten. Vorgeschlagen wird ein Abstand von 750 Metern zu zusammenhängender Bebauung, von 500 Metern zu Außenbereichsbebauung und von 450 Metern zu Naturschutzgebieten.

Sie ermittelten drei Potenzialflächen. Die erste Fläche liegt einen Kilometer östlich von Dilkrath, gleich an der Grenze zu Nettetal. Die Fläche ist etwa 15,5 Hektar groß. Dort könne, so die Einschätzung der Planer, eine große Windenergieanlage gebaut werden, auch zwei kleinere kämen in Betracht. Die zweite Fläche, etwa zehn Hektar groß, liegt östlich von Naphausen, in der Nähe stehen schon Windräder auf Schwalmtaler Gebiet. Platz wäre dort für ein bis zwei Anlagen von geringer oder mittlerer Höhe, wie die Planer ausführen - dies wegen der Nähe zum besiedelten Bereich.

Eine dritte Potenzialfläche machten die Planer in der Nähe von Lüttelforst aus, nördlich und südlich der Ungerather Straße. Die Teilfläche im Süden umfasst rund 39 Hektar, die im Norden acht Hektar. Drei bis vier Windräder könnten dort entstehen. Im Süden und Norden gibt es Ackerflächen, im Norden zudem Konversionsflächen - die ehemaligen Schießplätze und Feuerwehrflächen östlich von Lüttelforst. Die Planer empfehlen, zunächst diese Konversionsflächen zu nutzen, "da dort die geringsten Beeinträchtigungen der Landschaftsstruktur zu erwarten sind".

Ob auf den Flächen tatsächlich Windräder gebaut werden dürfen, soll das weitere Verfahren zeigen. Der Planungsausschuss stimmte zunächst der Überarbeitung der Analyse zu. Sie soll die Basis für die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes für das "Windkraftgebiet Heide" sein. Im April, spätestens im Juli könnte die öffentliche Auslegung des Entwurfs beschlossen werden, dann können auch Bürger Bedenken einbringen. Wie Planungsamtsleiter Bernd Gather erklärte, könnten die Windräder "frühestens 2018" gebaut werden.

Quelle: RP