später lesen Serie Radfahren 2017-05-03T15:36+0200 2017-05-04T00:00+0200

3 In Uerdingen, als Heimat des ehemaligen Fußball-Bundesligisten FC Bayer legendär wie bekannt, kommt zur Lage am Rhein noch eine historische Altstadt und eine beeindruckende Industriekulisse hinzu. An keinem anderen Ort in Krefeld wird die Rolle der Industrialisierung für eine von Wohlstand geprägte städtische Entwicklung so deutlich wie hier. Die Promenade lädt zum Flanieren ein und bietet einen Blick auf den Rhein, der hier von der 860 Meter langen Uerdinger-Rheinbrücke überspannt wird.