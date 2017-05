später lesen Serie Radfahren 2017-05-03T15:36+0200 2017-05-04T00:00+0200

1 Mit rund 5000 Pflanzenarten aus aller Welt ist der Botanische Garten ein besonderer Anziehungsort, nicht nur bei Veranstaltungen wie "Art of Eden". Neben dem Rosengarten mit etwa 150 Rosensorten sind die vielen Rhododendronarten ein Geheimtipp. Besonders sehenswert ist auch der Niederrheinische Bauerngarten, in dem die Beete traditionell geometrisch angeordnet und von kleinen Buchsbaumhecken gesäumt sind. Zu Figuren geschnittener Buchsbaum, Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen fügen sich zu einem harmonischen Gesamtbild zusammen. Geöffnet ist der Botanische Garten vom 15. März bis zum 31. Oktober täglich zwischen 8 und 18 Uhr, in der Zeit vom 1. November bis zum 14. März sind die Öffnungszeiten eingeschränkt.