Serie Radfahren

7 Der familienfreundliche und attraktive Landschaftszoo Krefeld zeigt in seiner parkartigen Anlage über 1000 exotische und heimische Tiere aus 200 Arten. Im einzigen Schmetterlingsdschungel am Niederrhein ist der gesamte Lebenszyklus eines Falters vom Ei über Puppe und Raupe bis hin zum Schmetterling erlebbar. Sehenswert sind die Anlagen für Tiger und Jaguare. Besonders ist auch der "Gorillagarten", eine 1200 Quadratmeter große Außenanlage für die beliebten Menschenaffen und das angrenzende Affentropenhaus. Besondere Einblicke in das Leben der Zootiere gewähren Nacht-Safaris und zahlreiche Angebote des Zooführerteams. Außerdem können Besucher den sanftmütigen Nashörnern ganz nahe sein. Auf verschiedenen Aussichtsplattformen können Gäste verweilen und den Blick über die rund 2000 Quadratmeter große Nashorn-Savanne genießen. Der Zoo ist bekannt für die Haltung und Zucht der bedrohten Spitzmaulnashörner.