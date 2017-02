Viersen: Sinfoniker machen mit Zehntklässlern Musik

Acht Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker übten gestern mit Schülern des Albertus-Magnus-Gymnasiums Von Alexandra Dahmen

Wie es sich anfühlt, mit den ganz Großen zu musizieren, durften die Musikkurse der zehnten Klasse des Albertus-Magnus-Gymnasiums gestern Morgen erfahren. Dort nämlich kamen acht Musiker der Niederrheinischen Sinfoniker das Dülkener Gymnasium besuchen, um sich gemeinsam mit den Schülern mit der 4. Sinfonie von Gustav Mahler zu beschäftigen. "Wir besuchen Ende April das Sinfoniekonzert der Niederrheinischen Sinfoniker, und dieser Besuch soll eine ganz besondere Vorbereitung für die Schüler sein", erklärt Musiklehrer Bernd Eickhoff. Er sei sehr glücklich darüber, dass die Sinfoniker so offen bezüglich eines Workshops waren und die Schule besuchten. Eickhoff: "Wir kennen die Zusammenarbeit mit den Sinfonikern schon aus einer Opernvorbereitung. Aber das hier ist auch für uns eine Premiere. Die Schüler haben sich wahnsinnig auf diesen Unterricht gefreut." Neben vielen musikalischen Einlagen referierten die Sinfoniker über das Leben und die Arbeit von Gustav Mahler. Außerdem wurden die Schüler involviert, in dem sie die 4. Sinfonie in Teilen interpretierten. Dass das Stück "grotesk" ist, scheint schnell geklärt. Aber was grotesk wirklich bedeutet, darüber sind sich die Schüler zu Beginn gar nicht so richtig im Klaren. "Ich glaube, grotesk ist es, wenn Darmstadt zum Beispiel gegen Bayern gewinnt. Eben was total Unwahrscheinliches!", erklärt ein Schüler schlussendlich zum Amüsement seiner Mitschüler, der anwesenden Lehrer und Musiker.

Spannend wurde es bei der musikalischen Kombination zwischen Sinfonikern und Schülern. Triangel und Trommel trafen dabei auf die von den Sinfonikern professionell gespielten Violinen, Kontrabässe und Cellos. "Hier lernen die Kleinen von den ganz Großen. Das ist eine wahnsinnige Ehre finde ich", zeigt sich Eickhoff sichtlich begeistert. Nach zwei Schulstunden mit den Sinfonikern sind sich die Musikschüler einig: Die Freude aufs Sinfoniekonzert Ende April ist bei Allen noch mal größer geworden.

Quelle: RP