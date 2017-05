später lesen Lokalsport Behindertensport: Stadtmeister heute in Nettetal gesucht 2017-04-28T19:57+0200 2017-04-29T00:00+0200

Heute gehen in Nettetal bereits zum 31. Mal die Stadtmeisterschaften für Menschen mit Behinderung über die Bühne. Die Vereine Gesundheits- und Behindertensport Nettetal und der TV Breyell richten die Wettbewerbe zwischen 14 und 16.30 Uhr gemeinsam in der Werner-Jaeger-Halle aus. Die Übungsstationen der Stadtmeisterschaften werden in jedem Jahr variiert, Rollstuhl- und Rollbrettfahren gehören als Klassiker aber fest in das Programm. Bosseln, Korbwürfe, Medizinball-Stoßen und Medizinball-Rollen über eine lange und schmale Turnbank ergänzen in diesem Jahr den Parcours.