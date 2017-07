Jugendfußball: Für einige Nachwuchsfußballer steht eine Saisonverlängerung an

Weil in den Jugend-Leistungsklassen noch freie Plätze sind, gibt es weitere Qualifikationsspiele. TSV Kaldenkirchen und SC Waldniel sind betroffen.

Eigentlich sollte am vergangenen Wochenende im Fußballkreis Kempen/Krefeld die Qualifikation zur Junioren-Leistungsklasse endgültig beendet werden, doch weit gefehlt. Für einige Teams geht es nämlich noch ungewollt in die Verlängerung.

Bei den A-Junioren hat es etwa den TSV Kaldenkirchen erwischt. Das Team von Trainer Richard Körstgens wurde in der Qualifikation Tabellenzweiter und muss nun mit Thomasstadt Kempen und dem VfR Fischeln II in eine weitere Entscheidungsrunde spielen, weil der TSV Meerbusch und der VfL Willich den Aufstieg in die Niederrheinliga nicht geschafft haben und somit in der Leistungsklasse bleiben. Für die Kaldenkirchener steht bereits heute Abend (19 Uhr) gegen Fischeln das erste Spiel an. Bei einem Sieg hätte der TSV gute Chancen auf den Aufstieg, schließlich kommen aus der Dreiergruppe die zwei besten Mannschaften weiter. Besser gemacht haben es Union Nettetal und TuRa Brüggen. Beide Klubs setzten sich ohne eine Niederlage in der Qualifikation durch und machten den Klassenerhalt perfekt.

Auch die B-Junioren aus Brüggen hätten eine Chance erhalten, ein weiteres Jahr in der Leistungsklasse zu spielen. Sie wurden zwar nur Gruppendritter, da aber gleichzeitig Bayer Uerdingen und der VfR Fischeln die Niederrheinliga-Qualifikation packten, wurde in der Leistungsklasse ein weiterer Platz frei. Die TuRaner verzichten aber auf eine weitere Aufstiegsrunde, so dass der Brüggener Abstieg in die Kreisklasse besiegelt ist. Während der SG Krüchten der Sprung in die Leistungsklasse für die neu gegründete Spielgemeinschaft JSG Niederkrüchten nicht gelang, brachte der Nachwuchs von Fortuna Dilkrath den Klassenverbleib unter Dach und Fach. Großer Jubel herrschte auch beim Nachbarn SC Waldniel, der mit neun Punkten aus drei Spielen souverän in die Leistungsklasse zurückgekehrt ist.

Eine ähnliche Konstellation wie bei den U17-Junioren ergibt sich bei der C-Jugend. Dort haben gleich vier Mannschaften aus dem Kreis Kempen/Krefeld den Klassenerhalt in der Niederrheinliga geschafft, wodurch zwei Plätze in der Leistungsklasse frei werden. Und bei der daraus entstehenden Entscheidungsrunde ist auch Waldniel dabei, das bereits gestern Abend seine erste Partie bestritt (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest). Am Samstag folgt dann das zweite Spiel beim Hülser SV. Bereits in den Sommerferien sind die TSF Bracht und Nettetal. Die Brachter dürfen sich über den Aufstieg freuen, während Union II weiter in der Kreisklasse antreten wird.

Im Nettetaler Lager dürfte der Abstieg der D-Junioren aus der Leistungsklasse enttäuschend sein. Auch Brüggen und Kaldenkirchen schafften den Sprung nach oben nicht, so dass Waldniel der einzige Grenzland-Vertreter in der Leistungsklasse sein wird.

(vdb)