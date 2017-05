später lesen Leichtathletik Hiesige Athleten überzeugen auf den Langstrecken 2017-05-03T23:11+0200 2017-05-04T00:00+0200

Auf Alexandra Schwartze ist Verlass. Bei den nordrhein-westfälischen Langstreckenmeisterschaften in Neuss holte die 53-Jährige in ihrer Altersklasse ab 50 Jahre über 5000 Meter in 19:40,23 Minuten den einzigen Titel für den OSC Waldniel. Die Vizemeisterschaft über 5000 Meter sicherte sich W40-Senioron Katja Kanditt in ihrer Altersklasse in einer Zeit von 20:12,36 Minuten.