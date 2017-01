Leichtathletik: Jubiläumslauf mit einer Überraschung

Bei seiner 25. Auflage ist die Veranstaltung in Hinsbeck wieder Teil des niederrheinischen Waldlauf-Cups. Bis gestern lagen 260 Voranmeldungen vor. Der Meldeschluss ist heute. Starter Helmut Heider ist wieder mit von der Partie. Von David Beineke und Paul Offermanns

Morgen steht bereits die 25. Auflage des Hinsbecker Waldlaufs auf dem Programm, die Veranstaltung feiert also ihr Silberjubiläum. Wie erstmals im vergangenen Jahr gehört der Lauf auf der Mittel- und Langstrecke zum niederrheinischen Waldlauf-Cup, den der VfL Hinsbeck zusammen mit der LG Viersen ins Leben gerufen hat. Würden die Teilnehmer des 69. Herbstwaldlaufs, das waren alleine insgesamt über 200 Teilnehmer über fünf und zehn Kilometer in Hinsbeck an den Start gehen, um in die Cupwertung zu gelangen, so dürften das ein ansehnliches Starterfelder werden. Bis gestern waren schon 260 Voranmeldungen eingegangen. "Ganz wichtig: Obwohl wir eine DLV-Veranstaltung sind, können bei uns auch Hobbyläufer starten", sagt Nicole Heydhausen aus dem Organisationsteam des VfL.

Die Cupwertung gilt in Hinsbeck für fünf (14.15 Uhr) und acht Kilometer (15.10 Uhr), bei denen die zwölf Klassensieger (bis M/W35, M40/W40 und M/W60 und älter) für den Cup ermittelt werden und Sachpreise bekommen. Apropos Preise: Der VfL Hinsbeck will zwar keine große Sache aus dem Jubiläum machen, doch ganz darüber hinweggegangen werden soll dann doch nicht. "Die Teilnehmer sollen sich überraschen lassen", erklärt Nicole Heydhausen. Wer sich morgen auf die kürzere Distanz begibt, der kann einen interessanten Vergleich anstellen, weil die Strecken sowohl in Hinsbeck als auch in Viersen fünf Kilometer lang sind. Da sich beide vom Schwierigkeitsgrad kaum unterscheiden, dürfte die Spannung bei den Teilnehmern groß sein, wie sich ihre Zeiten innerhalb von drei Monaten entwickelt haben. Voraus gehen ins Hinsbeck der 600-Meter-Bambinilauf (13.30 Uhr), das Kilometerrennen der Kinder (13.40 Uhr) und der 1,8-Kilometer-Jugendlauf (13.55 Uhr). Das Waldwalking um 11 Uhr, wahlweise sechs oder zwölf Kilometer, ist die erste Veranstaltung der NRW-Walking-Tour. Weitere Veranstaltungen stehen in diesem Zusammenhang am 25. März in Kamp-Lintfort, 8. April in Düsseldorf, 22. April in Essen, 7. Mai in Köln, 12. August in Monschau, 10. September in Oberhausen und 15. Oktober in Herne auf dem Programm. Zur Einzelwertung: Unter den Walkern, die an mindestens vier Veranstaltungen der Walking-Tour teilgenommen haben, werden zum Abschluss der Tour am 15. Oktober in Herne zehn Preise ausgelost. Bei der Wertung bleibt die Veranstaltung des eigenen Vereins unberücksichtigt. Zur Gruppenwertung: Die drei Vereine mit den meisten Teilnehmern an der Walking-Tour werden mit Preisen ausgezeichnet.

Auf jeden Fall bei der Jubiläumsveranstaltung auch wieder mit von der Partie ist Helmut Heidel. Der Ehrenvorsitzende ist von Beginn an in verschiedenen Funktionen dabei, seit ein paar Jahren schickt der inzwischen 78-Jährige die Läufer mit Hilfe der Startpistole auf die Reise. Wer das mal erleben möchte, kann sich als Einzelstarter noch bis heute über die Internetseite www.vfl-hinsbeck.de anmelden, Sammelmeldungen können per Mail an meldungen@vflhinsbeck.de unter Angabe von Nachname, Vorname, Geburtsjahr, Verein und Laufstrecke geschickt werden. Telefonisch nimmt Nicole Heydhausen Meldungen unter 0163/3136243 an. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 45 Minuten vor Beginn des jeweiligen Laufes möglich.

