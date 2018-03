später lesen Run For Help Läufer bringen 1310 Euro für eine guten Zweck zusammen FOTO: Bader FOTO: Bader 2018-03-21T20:36+0100 2018-03-22T00:00+0100

Bei der 51. Auflage des "Run for Help", Laufen um zu helfen, beteiligten sich trotz des schlechten Winterwetters am Sonntagmorgen 125 Teilnehmer.