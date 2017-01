Tsv Kaldenkirchen Und Viersener Tv: Langläufer macht das Triple perfekt

Bei der Siegerehrung des Rur-Eifel-Volkslauf-Cup 2016 in Aachen-Hahn wurde Hans-Jakob Bendlage vom TSV Kaldenkirchen kürzlich zum dritten Male hintereinander für den Gesamtsieg ausgezeichnet.

Nach 2014 und 2015 sicherte er sich in der Altersklasse M 65 beider Laufserie erneut den ersten Platz. Mit insgesamt 24 Starts schaffte er die höchstmögliche Punktzahl von 870 Zählern und bekam dafür zur Belohnung eine Urkunde, einen Pokal und auch noch einen Geldgutschein. Noch ein Altersklassenläufer aus dem heimischen Grenzland war im Rur-Eifel-Volkslauf-Cup erfolgreich. Ebenfalls mit auch 870 Punkten sicherte sich in der Altersklasse ab 75 Jahre Walter Hantke vom Viersener TV den ersten Platz in der Laufserie.

(off)