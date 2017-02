Leichtathletik: LG-Athletin läuft neue Bestzeit über 200 Meter

Lara Drever von der LG Viersen zeigte bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften der Jugend U 18 in Leverkusen über 200 Meter ein starkes Rennen. Sie sprintete zur persönlichen Bestzeit von 26,10 Sekunden und schaffte damit Platz sechs. Über ihre weniger geliebten 60-Meter kam sie über den Vorlauf nicht hinaus. Als 18. erzielte 8,22 Sekunden. Bei ihrem Vereinskameraden Moritz Uhde gestaltete sich das 200-Meter-Rennen sehr spannend.

Er lief ebenfalls in neuer Bestzeit von 23,47 Sekunden auf den achten Platz. Ihn trennten nur 23 Hundertstelsekunden vom Silberrang. Über 60 Meter schaffte er es bis in den Zwischenlauf und belegte in 7,48 Sekunden Platz 14. In der Besetzung Linda Vinck, Merle Banniza, Luisa van de Poll und Lara Drever lief die Viersener 200-Meter-Staffel ein couragiertes Rennen. Das LGV-Quartett verbesserte sich auf 1:51,41 Minuten und erreichte dabei Platz 13.

Diese Leistung schätzen die Viersener hoch ein, weil die Hälfte der 18 gestarteten Staffelmannschaften aus Startgemein-schaften bestand. In einer engen Entscheidung wurde die aus dem ASV Süchteln kommende Rebekka Ackers (Bayer Leverkusen) Frauen-Vizemeisterin über 800 Meter in 2:09,72 Minuten. Sie unterlag der Wattenscheiderin Christina Zwirner (2:09,02) nur knapp im Spurt.

(off)