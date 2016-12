Leichtathletik: Nick Kämpgen läuft mal wieder vorne weg

In der Deutschen Bestenliste der Leichtathleten tauchen nur wenige heimische Sportler in vorderen Regionen auf. Von Paul Offermanns

Nick Kämpgen (ASV Süchteln), der im kommenden Jahr zum LAZ Mönchengladbach wechselt, schaffte aufgrund seiner Erfolge in der zurückliegenden Saison den Weg vom nordrhein-westfälischen Perspektivkader in den D/C-Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für die Disziplinen 5000 und 10.000 Meter. Die Deutsche Bestenliste ist für die Jahresbestleistungen der Leichtathleten ein Gradmesser, wo sie bundesweit stehen. Die wenigsten heimischen Leichtathleten schaffen dort eine Platzierung.

Mit den 17:18 Minuten über die fünf Kilometer auf der Straße, mit denen er in der Deutschen Bestenliste Platz elf einnimmt, und die 34:41 Minuten über zehn Kilometer an 26. Stelle seiner neuen Altersklasse U 18 in 2017, beweist Nick Kämpgen bereits jetzt seine Langstrecken-Qualitäten in den Kader-Disziplinen. Mit seiner Fünf-Kilometer-Zeit ist das aus der Niederkrüchtener Honschaft Laar kommende Langstreckentalent noch nicht ganz zufrieden. Da will der 15-Jährige beim Silvesterlauf Ende des Jahres in Pfalzdorf versuchen, schneller zu laufen, weil die aktuell Fünfer-Kilometer-Zeit seiner derzeitigen Form nicht ganz entspricht.

Zu den Top Ten der Jugend M 15 gehört er über 800 Meter mit 2:01,48 Minuten aus der Freiluftsaison auf Rang sieben und über 3000 Meter mit 9:16,18 Minuten auf Platz zwei (48. der U 18). Bei den Deutschen Meisterschaften in Bremen war das für die U 16 Deutschlands schnellstes 3000-Meter-Rennen, weil sich hier die Besten von eins bis vier platzierten. Dazu belegt Nick Kämpgen als DM-Zehnter im Blockmehrkampf Lauf Ranglistenplatz 20 (2632).

Die NRW-Vizemeisterschaft des OSC Waldniel mit der 1000-Meter-Staffel bei der Jugend U 16 durch Tom Zwarg, Fabio Faulhaber und ihrem zwei Jahre jüngeren Vereinskameraden Adrian Helpertz in 8:55,63 Minuten brachte Platz acht der DLV-Rangliste (41. der U 18). Ihre 14 Jahre alte Vereinskameradin Anna Bommes nimmt über 2000 Meter Platz 19 (6:58,64) und über fünf Kilometer Rang 16 (19:37) ein (26. der U 15). Die 41,57 Sekunden über 300 Meter in der Jugend W15 bringen der DM-Siebten Lara Drever von der LG Viersen Platz 22. Die Süchtelnerin Sarah Schmidt (LAZ Mönchengladbach, ab 2017 Bayer Leverkusen), die zum B-Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes gehört, holte vordere Plätze bei den Frauen nach einer für sie nicht so erfolgreichen Saison. Das lag zu einem großen Teil an einer Verletzung, die sie während Stipendiums in den USA nicht richtig in den Griff bekam. Die Trainingsdefizite machten sich bemerkbar, sie kosteten sie sogar einen möglichen Olympiastart in Rio. Sie schaffte Platz 30 über 400 Meter mit 55,36 Sekunden, Rang sieben über 800 Meter mit 2:03,78 Minuten in Jacksonville/USA (5.) und Rang 29 über 1500 Meter mit 4:24,93 Minuten (9. bei den Juniorinnen). Ihre neue Vereinskameradin Rebekka Ackers, die ebenfalls aus Süchteln kommt, belegt Platz 22 über 800 Meter mit 2:07,63 Minuten. Dazu kommt für sie Platz zwei mit der 800-Meter-Staffel der Leverkusenerinnen (6:22,51). Die Viersenerin Lisa-Sophie Klee holte mit der 800-Meter-Staffel des LAZ Mönchengladbach Platz vier (7:17,05) in der Jugend U 16 (21. U20, 30. U 23und 50. Frauen).

Quelle: RP