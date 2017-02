Handball: Nur die Kaldenkirchener C-Jugend darf sich über einen Sieg freuen

Die B-Jugend des TSV schlug in der Handball-Oberliga den TV Aldekerk klar mit 40:20. Lobberichs A-Mädchen unterlagen dem Tabellenführer mit 19:23.

Von den höherklassigen heimischen Handball-Nachwuchsteams gewann am Wochenende nur die männliche B-Jugend des TSV Kaldenkirchen.

wA-Jugend, Oberliga: JSG TVK/ART - TV Lobberich 23:19 (9:9). Die Lobbericherinnen erwischten gegen den Tabellenführer den besseren Start und gingen in der 18. Minute mit 8:4 in Führung. Dann wurden die TVL-Mädchen in der Abwehr unkonzentrierter und fanden im Angriff keine Lücken mehr, so dass die JSG das Spiel wieder ausgleichen konnte. In der zweiten Halbzeit startete die JSG dann besser, die Lobbericherinnen kamen noch mal auf 15:16 heran. Doch dann fehlte ihnen die Kraft, um bis zum Ende mithalten zu können. Beste Torschützin war Isabelle Inkmann mit sechs Treffern, gefolgt von Johanna Perau (4) und Pauline Sirries (3).

wA-Jugend, Oberliga: ASV Süchteln - TV Haan 17:25 (7:10). In der ersten Halbzeit fehlte es dem ASV an Tempo, trotzdem blieb das Spiel lange Zeit ausgeglichen. Das war vor allem einer herausragenden Leistung der Torhüterin zu verdanken, die auch einige Sieben-Meter entschärfen konnte. Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Viele technische Fehler und eine schlechte Chancenverwertung bestimmten den Spielverlauf. Eine zwischenzeitig starke Phase brachte die Süchtelnerinnen noch mal bis auf ein Tor ran, doch es reichte nicht mehr, um das Spiel zu drehen. Houben und Thönnessen waren mit jeweils vier Toren die erfolgreichsten Schützen des ASV.

mB-Jugend, Oberliga: TSV Kaldenkirchen - TV Aldekerk 40:20 (23:9). Von Anfang an verlief das Spiel für die Kaldenkirchener sehr deutlich. Gegen die ersatzgeschwächten Aldekerker, die nur mit sieben Feldspielern angereist waren, gelang es den TSV-Jungs, bereits zur Pause einen Vorsprung von 14 Toren herauszuspielen. Diesen bauten sie dann bis zum Ende noch weiter aus. Für den TSV trafen M. Coenen (9), Winkels, N. Coenen (je 6), Schuermanns (5), Sutinkel (4), Ebus, Martinelli (je 3), Pielen (2) und Schirm (1).

mB-Jugend, Verbandsliga: TV Lobberich - SV Schermbeck 18:23 (6:9). Die Vorgabe der Trainer, von Beginn an konsequent zuzupacken und im Angriff dynamisch zu spielen, konnte die Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht umsetzen. Die Gäste gingen mit 9:3 in Führung. Bis zum Ende der ersten Hälfte steigerten die TVL-Jungs sich aber noch mal. Auch in Hälfte zwei fehlten den Lobberichern kreative Mittel, Tempo und Entschlossenheit, um den Sieg von Schermbeck zu verhindern. Dustin Heering und Bennett Hoffmanns trafen je viermal für die Gastgeber.

wC-Jugend, Verbandsliga: ASV Süchteln - GSG Duisburg 13:19 (7:7). "Es gibt Tage, an denen das Ergebnis unwichtig ist. Wir haben uns vorgenommen, 50 Minuten voll dagegen zu halten und alles zu versuchen. Und das haben wir gemacht", sagte Trainer Björn Siegers. In der ersten Hälfte gingen die ASV-Mädchen, trotz fünf fehlender Stammkräfte, mit 4:2 in Führung. Mit einer kämpferischen Leistung gelang es den Süchtelnerinnen, ein Unentschieden mit in die Kabine zu nehmen. Duisburg entschied die Partie, als es direkt nach der Halbzeit mit 15:9 in Führung ging.

mC-Jugend, Oberliga: ASV Süchteln - TG Cronenberg 31:28 (15:14). Aus einer sicheren Deckung, mit einem guten Lukas Fretz im Tor, holten sich die Süchtelner ihre Sicherheit für den Angriff. Das Spiel blieb lange spannend, doch in der Schlussphase gelang es den Süchtelnern, sich abzusetzen. Aus einer mannschaftlich geschlossenen Leistung ragten Lennox Loetzke, Janis Pierkes und Jan Thürlings mit jeweils acht Toren heraus.

(ink)