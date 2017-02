Leichtathletik: OSC Waldniel holt gleich 20 Crosstitel

Bei den Kreiscrosslaufmeisterschaften auf den Süchtelner Höhen waren über 200 Teilnehmer am Start. Das waren die vielleicht letzten Titelkämpfen dieser Art. Dabei sicherte sich der Brüggener Kai Weyers Platz eins im Hauptrennen. Von Paul Offermanns

Gute Laune herrschte angesichts des tollen Wetters bei den Kreiscrosslaufmeisterschaften im Rahmen des vom ASV Süchteln ausgerichteten Kurt-Weichert-Cross. Insgesamt gingen beim Comeback der Veranstaltung nach zwei Jahren über 200 Läufer in die Rennen. Der überwiegende Teil machte die Hatz auf die Kreistitel, wobei es eventuell sogar letzten Kreiscrosslaufmeisterschaften waren.

Denn im kommenden Jahr könnten diese Titelkämpfe durch die Umstrukturierung der Leichtathletik in Nordrhein-Westfalen eventuell von Regionalmeisterschaften ablöst werden. Die Leichtathletikkreise Niederrhein West, Düsseldorf/Neuss, Bergisches Land (ohne Leverkusen) und Essen sollen dann zu einer Region verschmelzen. In Süchteln machte der OSC Waldniel seinem guten Ruf wieder alle Ehre. Selten holte er so viele Titel: 13 Einzel- und sieben Mannschaftstitel. Der rührige Ausrichter ASV Süchteln verbuchte fünf Titel, die LG Viersen drei sowie der Viersener TV, TSV Kaldenkirchen und TSF Bracht jeweils einen. Eigentlich ist mit dem ASV-Lauf die Crosssaison im Grenzland gelaufen. Die Deutschen Crosslaufmeisterschaften steigen erst im März, die Landesverbandsmeisterschaften erst Ende des Jahres.

Das Hauptrennen beim ASV über 7,5 Kilometer entschied der aus Brüggen kommende Kai Weyers im Trikot der Mönchengladbacher LG ganz klar für sich. Anfangs sah es nicht danach aus, als würde er den Titel so leicht nach Hause laufen können, weil seine Vereinskameraden Sebastian Gisbertz (ebenfalls früher OSC Waldniel) und Sebastian Risko zeitweilig die Führung übernahmen. Weyers, der den Crosslauf besonders mag, nutzte zum Schluss die große Chance, um den Titel herauszulaufen. Der Trainer bei den Leichtathleten von TuRa Brüggen baute den Vorsprung zum späteren Zweitplatzierten Risko und Gisbertz weiter aus. Das Trio gewann auch mit der Idealpunktzahl sechs den Teamtitel.

Ansonsten blieben die großen Überraschungen aus. Ausgesprochen wenig Frauen waren unterwegs. Etwas ungewöhnlich war, dass gleich drei Titel an die Geschwister Weuthen in zwei verschiedenen Vereinen gingen. Veronika Weuthen holte Gold auf der Mittelstrecke der Frauen für den ASV Süchteln, Alexander Weuthen auf der gleichlangen Strecke bei den Männern und Benedikt Weuthen auf der Langstrecke der Jugend U 20 ( beide LG Viersen).

