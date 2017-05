Reitsport: Reittalente holen fünften Platz

Mit ihrem Ausflug zum Finale des PM-Schulpferde-Cups waren die jungen Reiterinnen des Dülkener Reitstalls Lamberz überaus zufrieden.

Im Finale des PM-Schulpferde-Cups der deutschen reiterlichen Vereinigung bei der "Horses and Dreams" in Hagen am Teuteburger Wald hat der beim RFV Dülken beheimatete Reitstall Lamberz den fünften Platz mit insgesamt 163,6 Punkten belegt. Auch wenn es am Finaltag nun "nur" der fünfte Platz wurde, blickte das Team auf eine erfolgreiche Schulpferde-Cup-Saison zurück.

Die Mädchen sind stolz darauf, das fünftbeste Team in ganz Deutschland geworden zu sein. Geritten sind: Viktoria Gottschalk (Dressur: Cassius Clay, Springen: Domingo L), Lara Rickers (Dressur: Domingo L und Springen: Cassius Clay), Corinna Geiger (Gigolo), Pia Apfelhofer (Jochum) und Teamführerin: Linda Lambertz. In der Dressur erhielt das Team aus Dülken 64,8 Punkte und für den Gesamteindruck die Wertnote 7,4. Die Richter lobten hier das Einhalten der Abstände während der Aufgabe und das gut gewählte Tempo. Für das Springen kamen noch einmal 44,2 Punkte dazu. Das Vormustern erfolgte direkt danach durch den dritten Reiter des Teams. Corinna Geiger erreichte dabei mit Gigolo die drittbeste Wertnote von 7,3. Dazu gehörte eine Frage zum Exterieur des Pferdes. Beim Theorietest erreichte das Team eine 10,0. Somit hatten sie auch alle Fragen beantwortet.

(off)