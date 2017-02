Handball: Sieben Feldspieler sind zu wenig für Lobberich

Im Kellerduell der Handball-Oberliga verlor der TVL 19:26 bei der SG Überruhr. Nach starker erster Hälfte schwanden die Kräfte. Von Wiebke Winter

Für die stark ersatzgeschwächten Oberliga-Handballer des TV Lobberich gab es bei der SG Überruhr nichts zu gewinnen. Nach einer sehr guten ersten Hälfte und der 12:9-Führung mussten sich die Lobbericher im zweiten Spielabschnitt der personellen Übermacht des Gegners beugen. Die Lobbericher verloren 19:26.

Das so wichtige Kellerduell beim Vorletzten in Überruhr bestritten die Lobbericher mit nur sieben Feldspielern. Neben ihrem zuletzt überragenden Torschützen Benedikt Liedtke, der aus beruflichen Gründen fehlte, meldete sich in Dennis Föhles auch der strategische Kopf der Mannschaft krankheitsbedingt ab. "Benni und Dennis gehören zu unseren wichtigsten Spielern, Benni vorne und Dennis hinten. Wenn die fehlen, ist es schwer", sagte Sopov. Vor allem, weil in Ruben Dorenbeck, Kevin Barbee und Simon Hinzen drei Spieler im Rückraum durchspielen mussten, die in den zurückliegenden Wochen und Monaten mit Verletzungen und Erkrankungen zu kämpfen hatten und nicht hundertprozentig im Wettkampfmodus stecken. Bei dieser Ausgangslage ist die Leistung in Hälfte eins hoch zu bewerten. Nach dem 8:8 und einer Auszeit setzte sich Lobberich durch Tore von Jochen Schellekens (2), Simon Hinzen und Ruben Dorenbeck 12:8 ab.

Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ Ruben Dorenbeck die Lobbericher mit dem 13:10 noch einmal kurz träumen. Danach aber war der Akku vollends leer. Die SG Überruhr fügte den Gästen innerhalb von zehn Minuten mit acht Toren in Folge zur 18:13-Führung den K.o. zu. "Da ging einfach nichts mehr", räumte Sopov ein. Seinen Spielern unterliefen technische Fehler, die der Gegner mit Gegenstoßtoren bestrafte. "Das ist dann schon deprimierend", sagte der Trainer. Erst in der 45. Minute kam der TV Lobberich mit dem 14:18 durch Jan-Christopher von Eycken wieder zu einem eigenen Tor. "Wir haben das Spiel im Angriff verloren, denn wir haben es zum Beispiel nicht geschafft, unsere Außen in Wurfpositionen zu bringen", meinte Sopov. Der Trainer lobte seine Mannschaft für die Leistung in der ersten Hälfte. "Neun Gegentore, das ist richtig gut", sagte Sopov. Außerdem überzeugten die Torhüter. Matthias Hoffmann und Niklas Bastians entschärften 17 Würfe des Gegners. "Das muss auswärts eigentlich reichen, um ein Spiel zu gewinnen", meinte der Trainer.

Durch die Niederlage nimmt der Abstiegskampf richtig Fahrt auf. Der Vorsprung der Lobbericher auf den Vorletzten aus Überruhr schmolz auf einen Punkt zusammen. Zudem punkteten bis auf das Schlusslicht aus Vorst auch die anderen Konkurrenten im Tabellenkeller. "Die Suppe ist richtig aufgekocht. Das wird noch eine lange, spannende Saison werden", sagte Sopov.

Quelle: RP