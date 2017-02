Reitsport: Silvia Bröckels gewinnt beide Springen

Das Hallenturnier des RV Niederkrüchten befand sich fest in Amazonenhand. Silvia Bröckels gewann beide Springwettbewerbe mit den höchsten Anforderungen. Von Paul Offermanns

Silvia Bröckels vom Reiterverein Graf Grefrath holte mit ihrem zehnjährigen Löllebrod beim Hallenturnier des RV Niederkrüchten zum Doppelschlag aus - in den beiden Springen mit den höchsten Anforderungen. Die Reiterin, die einst für den Ponyclub Nettetal ritt, schaffte mit ihrem Erfolgspferd am ersten Tag den Sieg im L-Springen und tags darauf auch noch die Goldschleife im L-Springen nach Siegerrunde. Die 33-Jährige gewann den Preis der Gemeinde Niederkrüchten wie im vergangenen Jahr mit dem gleichen Pferd. Über den Erfolg freute sich auch die Hinsbeckerin Stefanie Müller als Besitzerin dieses Pferdes. "Unsere Halle scheint schon ihr Wohnzimmer zu sein, so wie sie sich dort auskennt und ihre Erfolge einfährt", sagte schmunzelnd Maarit Swart, Geschäftsführerin im Reiterverein Niederkrüchten.

Im Großen und Ganzen sind die Niederkrüchtener mit dem Verlauf ihres Hallenturniers zufrieden. "Es war aus unserer Sicht ein schönes Turnier, aber aufgrund des Schnees am ersten Tag zur ersten Prüfung mit Startschwierigkeiten verbunden. Sonst hatten wir große Starterfelder bis auf das Kostümspringen. Alle hatten wohl nur gelesen, dass es sich um ein Zeitspringen der Klasse A handelt, aber nicht im Detail, dass sie das in Kostümen reiten sollten", sagte Maarit Swart.

Bis auf einige Ausnahmen befand sich das Turnier in Amazonenhand, so oft wie sie als Siegerinnen ausgerufen wurden. Mehr auswärtige Reiter ritten hier als einheimische aus dem Grenzland, was sicherlich auch mit der Ausschreibung zusammenhängt.

Sechs Reiter erreichten die Siegerrunde des L-Springens. Alle blieben dabei ohne Abwurf. Das ist das Schicksal einer Siegerrunde: Klaus Rahmen (RC St. Georg Günhoven) blieb mit dem abwurffreien Ritt auf Fellow mit der langsamsten Zeit der Nullreiter außen vor. Als vorletzte Reiterin im Finale ritt Silvia Bröckels eine flotte Runde in 30,41 Sekunden. Nur Jackie Quadflieg als letzter Starter hätte ihr noch einen Strich durch die Rechnung machen können, aber er verursachte drei Abwürfe und bekam einen halben Fehlerpunkt wegen Zeitüberschreitung aufgebrummt. Somit blieb ihm dann mit der Rundenzeit von 41,07 Sekunden der sechste Platz. Silvia Bröckels hätte sich selber noch mit Sel Avies Star H gefährlich werden können, leistete sich aber einen Fehler, wobei die flotte Zeit für den zweiten Platz (31,48) gereicht hätte. Somit fiel sie hier mit ihrem Zweitpferd auf Platz vier zurück.

Weitere heimische Sieger Dressurprüfung Klasse E: Maja Schäfer (RFV Lobberich) mit Kind of Magic 5 7,0. A-Stilspringen: Sidney Beck (RFV Dülken-Viersen) mit Chopin 7,7. E-Stilspringen: Corinna Geiger (RFV Dülken-Viersen) mit Aquitana 7,5. Springpferdeprüfung Klasse A: Daniela Winkels (RFV Lobberich) mit Cavalesse 7,7. Springprüfung Klasse A**, RLP 0-150: JuliaClaßen (RFV Venekotensee-Elmpt) mit Amira 0/26,18.

Quelle: RP