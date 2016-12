Sportlerwahl 2016: Sportler des Jahres wählen und gewinnen

Die Sportlerwahl-Jury hat Julia Ronken zur letzten Sportlerin des Monats im Jahr 2016 bestimmt, jetzt sind Sie dran. Sie können ab Sonntag bis zum 28. Februar den Sportler oder die Sportlerin sowie die Mannschaft des Jahres 2016 bestimmen. Von David Beineke

Dabei werden attraktive Preise verlost. Die Sparkasse Krefeld stellt 1x2 Karten für das Konzert der Gruppe Silbermond am 15. Juli in Mönchengladbach zur Verfügung. Über die RP gibt es 1x2 Karten für das Konzert "Merci Chérie" am 6. April in Düsseldorf mit Liedern von Udo Jürgens. Das AKH bietet einen rundum Gesundheitscheck für Sportler und Sportbegeisterte an. Zudem sind vier Bäderkarten im Wert von 25 Euro zu gewinnen, mit denen Schwimmbäder und Saunen der NEW besucht werden können.

Die Abstimmung ist auf zwei Arten möglich: Ab dem 1. Januar ist unsere Abstimmungs-Seite aktiv. Hier können sie für ihren Lieblingssportler voten.

Darüber hinaus ist auch ein Telefon-Voting möglich (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend). Wählen Sie einfach die Nummer, die unter der jeweiligen Vorstellung steht. Die Gewinner der Sportlerwahl werden bei der Preisverleihung am Donnerstag, 8. Juni, im Waldbistro des ASV Süchteln bekanntgegeben. (Beim Gewinnspiel ist der Rechtsweg ausgeschlossen, Teilnahme ab 18 Jahren)

