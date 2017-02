Handball: St. Tönis zeigt Lobberich die Defizite recht deutlich auf

Bei den Oberliga-Handballerinnen des TVL wussten lediglich Dappen und Winkels zu überzeugen.

In der Handball-Oberliga der Frauen hatte der TV Lobberich bei der TS St. Tönis nicht den Hauch einer Chance und verlor deutlich mit 16:25 (7:11). Insbesondere im Angriff erwischten die Gäste einen rabenschwarzen Tag. "Heute sind uns deutlich unsere Defizite aufgezeigt worden", betonte der Lobbericher Trainer Marcel Schatten. "Mit der Abwehr kann ich recht zufrieden sein, die stand ganz gut. Aber vorne haben wir zu keinem Zeitpunkt unsere Leistung abrufen können."

Die eigentliche Stärke der Gäste ist das Spiel im 1:1-Verhalten. So kommen sie entweder zu Erfolgen, oder aber holen häufig Siebenmeter-Strafwürfe heraus. Sinnbildlich für die schwache offensive Vorstellung stehen lediglich zwei Würfe vom sogenannten Punkt. "Für mich hatte es den Anschein, als ob der Mut gefehlt hätte, mit letzter Konsequenz in die Lücken zu gehen", suchte Schatten nach einer Erklärung für die schwache Vorstellung. "Dazu waren wir im Spiel nach vorne in manchen Situationen einfach zu langsam."

Ob es am ungewohnten Spiel mit Harz lag oder an dem übermächtig scheinenden Gegner, die Vielzahl der Fehler war schon eklatant. Pässe fanden häufig nicht den Weg zur Mitspielerin und auch Fangfehler waren an der Tagesordnung. Dennoch gab es auch positive Aspekte im Angriff. "Rebecca Dappen hatte auf der halbrechten Rückrauposition wirklich einen gelungen Einstand", freute sich Schatten. "Und Carolin Winkels war daneben noch eine Spielerin, die zumindest versucht hat, Druck auf die gegnerische Abwehr auszuüben."

Die Torschützinnen des TV Lobberich: Rebecca Dappen (3), Melanie Ensen, Ronja Weisz (je 3/1), Carolin Winkels, Anna Koessl, Sina Schronz (je 2) und Katharina Weiss.

