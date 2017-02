Tischtennis: Süchtelner machen großen Schritt zum Klassenverbleib

Der ASV Süchteln ist auf dem besten Weg, frühzeitig den Klassenverbleib in der Tischtennis-Regionalliga unter Dach und Fach zu bringen. Mit einem unerwartet deutlichen 9:4-Heimsieg gegen die TG Langenselbold dürfte jedenfalls feststehen, dass Süchteln am Saisonende vor den Gästen aus Hessen stehen wird.

"Basis für den tollen Erfolg war, dass alle ihre Möglichkeiten genutzt und Zähler zum Sieg beigesteuert haben", sagte ASV-Kapitän Daniel Halcour. Der Spitzenspieler ging mit gutem Beispiel voran. Erst gewann er mit Luke Savill das Doppel gegen Andreas Schreitz und Matthias Leißner glatt in drei Sätzen. Nach dem sicheren Sieg gegen Richard Prause, dem Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes, war Halcour auch im Spitzeneinzel nicht zu bezwingen. Gegen Christoph Waltemode, der in der Rückrunde bis dato noch ungeschlagen war, gewann Halcour in fünf hochklassigen Sätzen. "Ich habe nach dem Satzausgleich im fünften Satz noch zulegen können", sagte Halcour. Die Vorentscheidung fiel dann im unteren Paarkreuz. Bei einer 4:3-Führung gingen Andreas Konzer und Oliver Bovians als Favorit gegen die als schwächer erwarteten Leißner und Michael Hopkins an die Tische. Beide wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und sorgten mit zwei glatten Erfolgen für das beruhigende 6:3. Neben Halcour gewann dann auch Luke Savill gegen Prause. Nach der Niederlage von Andreas Küppers gegen Schreitz - der zuvor auch gegen Axel Fischer gewonnen hatte - beendete jener Fischer das Spiel. Sein 3:1 gegen Sascha Röhr beschloss nach etwas mehr als drei Stunden Spieldauer die Begegnung mit der Turngemeinde.

(api)