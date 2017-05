später lesen Tischtennis Süchtelns Damen wollen aufsteigen 2017-05-04T20:32+0200 2017-05-05T00:00+0200

Die Tischtennisspielerinnen des ASV Süchteln haben am morgigen Samstag in Kleve die Chance, in die Oberliga aufzusteigen. Dort spielt der ASV in der Relegation gegen die Zweitvertretung des TTVg WRW Kleve, die in der Gruppe 1 der NRW-Liga den zweiten Platz erreicht hatte. Der Sieger dieser Partie spielt definitiv in der kommenden Saison in der fünfthöchsten Deutschen Spielklasse.