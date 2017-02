Leichtathletik: Türkische Läufer dominieren Winterlaufserie

Auch Teil 2 der Nettetaler Laufveranstaltung gewann ein Athlet des Ayyoteams aus Essen. Jörg Schuhmachers aus Dülken wurde Dritter. Von Paul Offermanns

Beim zweiten Teil der Winterlaufserie des LC Nettetal an den Krickenbecker Seen fand Murat Celik vom Ayyoteam Essen als Sieger des ersten Laufs über zehn Kilometer seinen Meister in den eigenen Reihen. Ahmet Gelen landete bei insgesamt 417 Teilnehmer einen überlegenen Tagessieg über 12,5 Kilometer in 42:30 Minuten. Damit kam er 1:11 Minuten vor seinem türkischen Landsmann ins Ziel. Das änderte nichts an der Tatsache, dass Murat Celik die große Serie weiterhin anführt. 295 Läufer sind dabei noch im Rennen. Das Ayyoteam ist international bekannt, weil ihre besten Läufer die Türkei bei Welt- und Europameisterschaften der Senioren vertreten.

Der Triathlet Jörg Schuhmachers vom Dülkener SV zeigte als Dritter des Gesamtklassements und M 40-Sieger in 43:43 Minuten ein starkes Rennen. Damit baute der Gesamtdritte der großen Serie zugleich auch die Führung in der Altersklasse ab 40 Jahre weiter aus. Der Brüggener Kai Weyers (Mönchengladbacher LG) schaffte als Neunter und Zweiter der Männer-Hauptklasse 44:32 Minuten. Er behält nach dem Zwischenstand von zehn und 12,5 Kilometern die Führung in der Serienwertung der Hauptklasse. Die aus Brüggen kommende Deutsche Marathon-Meisterin von 2013, Silke Optekamp (Mönchengladbacher LG), ging mit dem Ziel ins Rennen, aus diesem Wettbewerb einen Trainingslauf zu machen. Als sie erfuhr, dass für sie keine ernsthafte Konkurrenz zu befürchten war, meinte sie schmunzelnd: "Dann muss ich eben gewinnen." Letztlich entschied sie Frauen-Tageswertung ganz souverän in 49:24 Minuten als 28. des Gesamtlaufes für sich.

Im Schüler- und Jugendlauf herrschte eine große Aufregung, weil ein Zeitplan für zwei Wertungsläufe getrennt nach Mädchen und Jungs existierte und einer für beide Geschlechter zusammen. Es hätte allerdings auch wenig Sinn ergeben, sie zu trennen, weil die Beteiligung gegenüber dem ersten Teil der Winterlaufserie stark rückläufig war. Der 3000-Meter-Lauf stand somit ganz im Zeichen des OSC Waldniel. Seine Läufer belegten die ersten sechs Plätze mit dem überlegenen Sieger Fabio Faulhaber (B-Jugend) in 10:20 Minuten und Anna Bommes (W15) als schnellstem Mädchen auf Platz fünf der Gesamtwertung in 11:08 Minuten. Im 1500-Meter-Lauf machten Simon Dömges (Depotrunners Bracht) bei den Jungen mit 6:18 Minuten und Thea Douteil (VfL Hinsbeck) bei den Mädchen in 6:33 Minuten das Rennen, beide aus dem Lager der Zehnjährigen. Beim 500-Meter-Bambinirennen war Alex Bexiga (SV BW Niederkrüchten) der einzige Teilnehmer. Dennoch begrüßte LCN-Vorsitzender Jens Strommenger-Reich, der die Moderation bei der Veranstaltung übernommen hatte, den kleinen Läufer im Ziel mit: "Du hast gewonnen."

