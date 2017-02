Handball: TV Lobberich rutscht auf Abstiegsplatz ab

Der Handball-Oberligist aus Nettetal unterlag im Kellerduell beim TuS Lintorf mit 27:29. Erneut brachten die Lobbericher eine Führung nicht ins Ziel. Jetzt wird die Luft im Kampf gegen Abstieg richtig dünn. Von Wiebke Winter

Die Handballer des TV Lobberich stecken in großen Schwierigkeiten. Der Oberligist unterlag im wichtigen Duell gegen den Abstieg beim TuS Lintorf 27:29. Dabei gaben die Lobbericher zum wiederholten Male einen klaren Vorsprung aus der Hand. Die Mannschaft rutschte durch diese Auswärtsniederlage bei einem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller auf einen Abstiegsplatz ab, da der neue Drittletzte, die SG Überruhr, und auch das Schlusslicht aus Vorst Erfolge feierten.

"Wir brauchen unbedingt einen Sieg, damit wir uns im Kopf befreien. Es ist nicht mal so, dass uns die Kraft fehlt oder wir schlecht spielen. Wir haben einfach zu viel verschossen", sagte Trainer Goran Sopov in seiner Analyse. Die Missgeschicke unterliefen den Spielern ausgerechnet in der entscheidenden Phase Mitte der zweiten Hälfte. Sopov registrierte nach dem Seitenwechsel etwa 15 Würfe aus aussichtsreichen Positionen, die seine Spieler nicht im gegnerischen Tor unterbrachten. "Das waren nicht hundert-, sondern teilweise tausendprozentige Chancen", meinte der Coach. Wie schon in Wesel, in Überruhr oder gegen Mettmann schafften es die Lobbericher deshalb auch nicht, in Lintorf zu gewinnen.

Dabei sah es lange danach aus, als ob der Mannschaft der Sieg gelingen könnte. Nach einem 0:3-Rückstand zu Beginn erzielten die Lobbericher fünf Tore in Folge zur eigenen 5:3-Führung. Dieser Vorsprung gab Sicherheit. Das Team setzte sich nach dem 9:8 auf 13:9 ab. In doppelter Überzahl bot sich den Gästen dann die große Chance, deutlicher wegzuziehen. Sie ergriffen die Möglichkeiten aber nicht, unter anderem verwarf Tobias Liedtke einen Siebenmeter. Bis zur Pause verkürzte Lintorf auf 12:15. Direkt nach der Pause legten die Lobbericher nach. Doch wenig später wendete sich das Blatt mit den Toren, die zum 19:19-Ausgleich führten. Nach dem 21:21 übernahmen die Gastgeber mit dem 22:21 erstmals seit der Anfangsphase wieder die Führung. Diese gaben sie bis zum Ende nicht mehr ab. Die Lobbericher versuchten mit einer offensiveren Abwehr zwar alles, es gelang ihnen aber nicht mehr, den Lintorfer Sieg zu gefährden. "Wir haben die Angriffe super ausgespielt, aber nichts mehr getroffen", sagte Sopov. Seine Spieler hätten oft unsicher und nicht mit Überzeugung geworfen, attestierte er ihnen. Sie müssten mehr Mut haben, stellte der Trainer fest.

Obwohl es seine Mannschaft in den vergangenen Wochen gerade gegen die Konkurrenten aus der unteren Tabellenregion verpasste, sich selbst zu befreien und somit nun tiefer denn je im Abstiegsschlamassel steckt, bleibt Trainer Goran Sopov zuversichtlich mit Blick auf den Abstiegskampf. "Ich weiß, dass wir gegen jeden gewinnen können. Aber es braucht keiner zu denken, dass das schon irgendwie wird, denn keiner schenkt uns etwas. Ich habe intelligente Spieler und sie wissen, was Sache ist."

Quelle: RP