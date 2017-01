Handball: TVL meldet sich mit starker Leistung zurück

In der Vorwoche hatten die Oberliga-Handballer des TV Lobberich vor eigenem Publikum gegen Haan enttäuscht. Am Samstag konnten sie beim 35:35 gegen Mettmann-Sport vor allem kämpferisch überzeugen. Von Wiebke Winter

In einem packenden Handballspiel trennten sich der TV Lobberich und Mettmann-Sport 35:35. "Wir haben einen Punkt gewonnen", sagte Trainer Goran Sopov nach dem starken Auftritt. In den Gesichtern seiner Spieler war das nicht zwangsläufig abzulesen. Sie hatten zwischendrin beim 27:22 den Sieg vor Augen und mit der Punkteteilung auch den Erfolg verspielt. Andererseits schrammten die Oberliga-Handballer nach dem 29:33-Rückstand auch knapp an einer Niederlage vorbei.

"Wenn man das ganze Spiel betrachtet, muss man mit dem einen Punkt zufrieden sein", meinte Sopov. Im Kampf gegen den Abstieg ist das Unentschieden ungeheuer viel Wert. Da die direkten Konkurrenten der Lobbericher im Tabellenkeller, der TV Vorst, der SV Neukirchen und der TuS Lintorf, nicht gewonnen haben, vergrößerten die Lobbericher ihren Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf drei Punkte.

Beide Mannschaften durchlebten in dieser Partie ein Wechselbad der Gefühle. Immer dann, wenn es gerade den Anschein hatte, dass sich eine Mannschaft leichte Vorteile erspielen konnte, waren sie auch schon dahin. In den ersten Minuten hatten die Lobbericher große Mühe mit dem Kontrahenten, der sich über 4:1 und 8:5 absetzte. "Wir haben uns schwergetan. Das Spiel von letzter Woche war noch nicht vergessen. Wir konnten uns erst nach und nach von den Gedanken befreien", meinte Sopov mit Blick auf die dürftige Vorstellung gegen Haan. Als Jochen Schellekens die Gastgeber auf 7:8 heranbrachte und Benedikt Liedtke wenig später zum 9:9 traf, war der schwache Auftritt der Vorwoche endgültig verbannt. Es blieb allerdings auch kaum Zeit, sich über irgendetwas Gedanken zu machen, denn beide Mannschaften jagten sich in einem beeindruckenden Tempospiel gegenseitig über das Feld. Die Lobbericher hatten dabei das bessere Ende für sich. Nach 13:14 führten sie zur Pause 20:18.

In der zweiten Hälfte ließen die Gastgeber nicht nach. Sie setzten sich bis zur 40. Minute auf 27:22 ab. "Wir hätten in Überzahl den Sack zumachen müssen", meinte Sopov. Doch mit einigen unvorbereiteten Aktionen brachten sie den Gegner zurück ins Spiel. Innerhalb einer Viertelstunde glichen die Mettmanner zum 29:29 aus und legten ihrerseits das 33:29 vor. Die Lobbericher riskierten nun mit einer offensiveren Deckung viel. Die Gäste kamen damit überhaupt nicht zurecht, so dass die Lobbericher sich mit fünf Toren in Folge zur eigenen 34:33-Führung zurückmeldeten. Mettmann konterte wieder zum 34:35, ehe Benedikt Liedtke seinen überragenden Auftritt mit seinem 14. Tor zum 35:35 krönte. Sekunden vor dem Ende wehrte Lobberichs starker Torhüter Matthias Hoffmann die letzte Chance der Gäste ab. "Er war eine Bank", sagte Sopov.

Quelle: RP