Hockey: VTHC gewinnt Nachholspiel gegen Gladbachs Reserve

2017-02-08T23:46+0100 2017-02-09T00:00+0100

Nach zwei schwachen Spielen in Folge hat sich der Viersener THC in der 1. Hallenhockey-Verbandsliga mit einem Sieg zurückgemeldet. Allerdings war den Viersenern im Nachholspiel beim Gladbacher HTC II anzumerken, dass die deutlichen Niederlagen gegen ETG Wuppertal II (3:8) und DSD Düsseldorf II (5:8) Selbstvertrauen gekostet haben. Beim Vorletzten in Mönchengladbach kam nur zu einem 5:4-Erfolg. Am Sonntag muss eine Leistungssteigerung des VTHC her, dann geht es ab 17 Uhr gegen Tabellenführer HTC SW Neuss II.