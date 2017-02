Kreis Viersen: Sportlerwahl: Noch zwei Tage abstimmen und gewinnen

Noch bis kommenden Dienstag kann über den Sportler und die Mannschaft des Jahres 2016 im Grenzland abgestimmt werden. Jeder, der an der Abstimmung teilnimmt, kann attraktive Preise gewinnen. Von David Beineke

Mittelstreckler Nick Kämpgen, der mittlerweile für das LAZ Mönchengladbach startet, hat noch im Trikot des ASV Süchteln die RP-Sportlerwahl der beiden vergangenen Jahre dominiert. Die Jahreswahl 2016 könnte ihm einen Hattrick bescheren, denn er gehört wieder zu den zehn Sportlerinnen und Sportlern aus dem Grenzland, die wegen ihrer guten Leistungen den Sprung in die Vorschlagsliste geschafft haben. Wer ihm, einem der anderen Athleten oder einem der insgesamt zehn für die Mannschaftswahl nominierten Teams seine Stimme geben möchte, muss sich allerdings sputen. Denn die zweimonatige Wahlperiode endet morgen Abend um 24 Uhr.

Wer bislang noch nicht entweder per Telefon oder im Internet abgestimmt hat, sollte das noch schnell erledigen. Denn damit wird nicht nur die Chance des jeweiligen Sportlers oder der jeweiligen Mannschaft auf den Sieg erhöht, das Mitmachen kann auch noch durch einen attraktiven Gewinn belohnt werden. Die Sparkasse Krefeld stellt 1x2 Karten für das Konzert der Band Silbermond am 15. Juli in Mönchengladbach zur Verfügung. Über die RP gibt es 1x 2 Karten für das Konzert "Merci Chérie" am 6. April in Düsseldorf mit Liedern von Udo Jürgens. Das AKH bietet einen Rundum-Gesundheitscheck für Sportler und Sportbegeisterte an. Zudem sind vier Bäderkarten im Wert von 25 Euro zu gewinnen, mit denen Schwimmbäder und Saunen der NEW besucht werden können.

Die Abstimmung ist auf zwei Arten möglich: Zum einen gibt's im Internet ein Formular unter www.rp-online.de/sportlerwahl-viersen. Darüber hinaus ist auch ein Telefon-Voting möglich (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend). Die Telefonnummer zu den einzelnen Kandidaten sind auch auf der oben genannten Internseite bei RP Online zu finden. Die Gewinner der Sportlerwahl 2016 werden bei der Preisverleihung am Donnerstag, 8. Juni, im Waldbistro des ASV Süchteln bekanntgegeben.

Info Beim Gewinnspiel ist der Rechtsweg ausgeschlossen, Teilnahme ab 18 Jahren

