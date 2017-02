Viersen: Stadt lässt illegalen Müll tagelang liegen

Der Kölsumer Weg führt durch ein malerisches Fleckchen Natur: Felder links und rechts des Weges, pittoreske Gehöfte, munter plätschert wenige Schritte entfernt der Pletschbach. Doch mitten in der Landschaft fand der Viersener Heiko Lammertz ausrangierte Computerbildschirme, einen Gefrierschrank und weitere Gegenstände, die nicht in die Natur gehören. "Es ist absolut unverschämt von dem Mülltäter", sagt Lammertz. Er wandte sich an die Stadt Viersen und bat darum, die wilde Müllkippe zu entfernen. Das war am vergangenen Dienstag. Doch nach wie vor liegen die Computerbildschirme direkt am Fahrbahnrand. "Es ist enttäuschend, dass die Stadt nicht umgehend einschreitet", findet Lammertz.

"Die Bearbeitung von Meldungen über illegal abgelagerte Abfälle unterliegt Abläufen, die es in der Regel mit sich bringen, dass solche Abfälle nicht sofort beseitigt werden", erklärt Stadtsprecher Frank Schliffke. Zunächst erhalte der Außendienst den Auftrag, vor Ort den Verursacher zu ermitteln. "Schließlich ist er beseitigungspflichtig. Wir wollen nicht die Öffentlichkeit mit Kosten belasten, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Verursacher die Beseitigung vornimmt", so der Stadtsprecher. Werde er nicht gefunden, beauftragt die Verwaltung die Städtischen Betriebe mit der Beseitigung. Schliffke: "Die entscheiden in Eigenregie - auch in Abhängigkeit von Fundstelle, Abfallart und personellen Möglichkeiten -, wann die Abfälle entsorgt werden können."

Quelle: RP