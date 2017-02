später lesen Gut Besucht Hunderte Pilger zu Fuß, mit dem Rad und Auto auf dem Weg nach Steyl Teilen

Twittern





2017-02-06T21:06+0100 2017-02-07T00:00+0100

"So viele Pilger waren noch nie dabei", sagte Toni Gerhards erstaunt. Er gehörte zu den Hunderten von Pilgern nach Steyl. Allein 220 Fußpilger konnten gezählt werden, dazu etliche Radpilger und Autofahrer. In St. Clemens gab es den Auszugssegen. Treffpunkt war die Rochuspfarrkirche in Steyl, ehe alle in die Unterkirche des Steyler Missionshauses einzogen. Pfarrer Benedikt Schnitzler freute sich; er bedankte sich für den großen Zuspruch und stellte fest: "Wir kennen uns alle." Zudem erinnerte Schnitzler an den verstorbenen Hans-Willi Kunz, der zu den Begründern der Wallfahrt zählte.