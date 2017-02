später lesen Feier Karneval und Kaffee für die Mütter 2017-02-22T20:37+0100 2017-02-23T00:00+0100

Die katholische Frauengemeinschaft Born hat einmal mehr im Brachter Bürgersaal beim karnevalistischen "Mütter-kaffe" ein flottes, abwechslungsreiches Programm mit Sketchen, Büttenreden und Tänzen auf die Bühne gebracht. In den Farben "Rut un Wiess" präsentierten sie das Finale musikalisch. Wie seit Jahren schon, führte Petra Leven als Sitzungspräsidentin durch den Nachmittag. Mit "völl Spass an der Freud" wurde das Programm gestaltet von Lorin Büllesfeld, Monika Felauer, Anne Gartz, Maria Jennen, Heike Kühlen, Petra Leven, Angelika Maßen, Anne Peeters, Franca Rahn, Renate Schopiak, Birgit Schulze und Gertrude Schwaab. off