Seniorenarbeit: Katharina-von-Bora-Haus wird 40

Katharina-von-Bora-Haus wird 40

Seit 40 Jahren gibt es das Katharina-von-Bora-Haus am Westring 23 in Süchteln, und seit vier Jahrzehnten wird dort eine höchst erfolgreiche Seniorenarbeit geleistet. Mit einer Festwoche in der evangelischen Kirchengemeinde Süchteln wurde das gewürdigt. Dazu gehörte das Café Sonnenschein, ein Nachmittag mit Schlagern aus den 1970er-Jahren, und eine Rheinschifffahrt. Zum Abschluss gab es einen Festgottesdienst mit anschließendem Empfang und einem Suppenessen. Auch die Kantorei war zu Gast.