Albertus-Magnus-Gymnasium: Klassenfahrt nach Berlin

70 Schüler der Jahrgangsstufe 10 des Bischöflichen Albertus-Magnus-Gymnasium in Viersen sind in die deutsche Hauptstadt gefahren. Der Besuch Berlins gehörte zu einer Studienfahrt der Fachschaft Sozialwissenschaften.

In Mitte besichtigte die Schülergruppe den Bundestag, der Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer (CDU) hatte die Schüler eingeladen.

Nach einer Einführung auf der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages und einer Führung durch das Reichstagsgebäude haben die Jugendliche Schummer Fragen zum Alltag eines Bundestagsabgeordneten gestellt.

Neben dem Besuch des Bundestages hat sich die Gruppe bei einer geführten, politischen Stadtrundfahrt die weiteren wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt angeschaut. In Mitte besichtigten die Gymnasiasten außerdem die Gedenkstätte "Tränenpalast", die gleich neben dem Bahnhof Friedrichstraße liegt. Mit einer Dauerausstellung in der früheren Abfertigungshalle für Ausreisen nach Westberlin wird dort an die deutsche Teilung erinnert. In der Gedenkstätte konnten die Viersener Schüler so viel Wissenswertes über die Mauer, die innerdeutsche Grenze und die DDR an einem original Schauplatz erfahren. RP

