Gut Gemacht: Mehr Spenden für Sternsinger-Aktion

Mehr Spenden für Sternsinger-Aktion 2017-02-28

Die Sternsinger der Pfarrgemeinden in Breyell und Schaag waren auch in diesem Jahr sehr erfolgreich. Insgesamt konnten bei der Sternsinger-Aktion 10.779,81 Euro gesammelt werden. Im Vorjahr waren es 9796,66 Euro. In St. Anna, Schaag, wurden 4182,54 Euro gespendet, in St. Lambertus, Breyell waren es 5780,27 Euro sowie in St. Peter und Paul, Leutherheide, 817,00 Euro. Dies teilte die Gemeinde jetzt mit. Sie dankt nicht nur allen Spendern, sondern insbesondere auch den Messdienern in den unterschiedlichen Altersklassen, Kindern und Eltern, die an dieser Aktion beteiligt waren und überhaupt erst möglich gemacht haben. Damit konnten die Pfarrgemeinden einen erheblichen Beitrag leisten, um etwa Kinder in Kenia zu unterstützen. wi