Süchteln: Reiter sammeln für den Tierschutz

Nach dem Erfolg der Premiere im Jahr 2014 wiederholte das Initiatorenteam mit Susanne Dickhof, Brigitte Erkes, Petra Thönneßen und Claudia Zartingen die Riders-Revival-Party im Süchtelner Restaurant Butschenhof bei Franz-Josef Heitzer und seiner Familie.

Die Grundidee:, Reiter, Pferdesportbegeisterte und deren Familien, die sich schon vor 30 Jahren auf den Turnierplätzen des Kreises getummelt haben, sind eingeladen, sich erneut zu treffen. Darüber hinaus unterstützen die Teilnehmer mit dem Überschuss aus ihrer Kostenbeteiligung für den Abend und mit Spenden einen guten Zweck. Trotz der geringeren Gästeanzahl gegenüber der Premiere blieben letztendlich 500 Euro für den guten Zweck übrig. Bernd Wolfs vom Raiffeisenmarkt spendete weitere 150 Euro. Ein Gutschein in Höhe von 650 Euro wurde an Monika Schwarick vom Tierschutzverein Kreis Viersen übergeben. Sie betreut zusammen mit ihrem Mann und einigen ehrenamtlichen Helfern zurzeit 29 Pferden und Ponys, aber auch auch Hunde, Katzen, Schweine, Ziegen, Kleintiere und diverses Federvieh, die alle ein neues, liebevolles Zuhause suchen. (off)

Quelle: RP