Kreis Viersen: Stadtradeln: 21 Tage aufs Auto verzichten

Die Kommunen im Kreis wollen sich erstmals alle an der bundesweiten Aktion beteiligen. Start ist am 10. Juni Von Nadine Fischer

Der Wirtschaftsförderungsausschuss der Stadt Viersen hat einstimmig beschlossen, das Veranstaltungsportfolio der Stadt um die Aktion Stadtradeln zu erweitern. Darauf scheint Felix Schütte, Klimaschutzmanager des Kreises Viersen, nur gewartet zu haben: Gestern Mittag traf er sich mit dem Technischen Dezernenten des Kreises, Andreas Budde, um den Fortgang des Projektes zu planen. Abends im Planungsausschuss des Kreises teilte Schütte dann mit, dass alle neun Kommunen mitmachen: "Der Auftakt soll am 10. Juni in Dülken stattfinden."

Das Stadtradeln ist eine 2008 gestartete bundesweite Aktion des Städte-netzwerkes Klima-Bündnis, zu der sich Kommunen ab Ende Februar anmelden können. Die Idee: 21 Tage lang sollen die Menschen in den Gemeinden und Städten ihr Auto so oft wie möglich, am besten dauerhaft, stehen lassen und aufs Rad umsteigen. Die Mitarbeiter der Kommunalverwaltung übernehmen dabei eine Vorbildfunktion. An die Kampagne ist ein Wettbewerb geknüpft, in dem die besten Teilnehmer und Kommunen ermittelt werden. Dafür werden die gefahrenen Kilometer der Radler online erfasst und in die entsprechende CO2-Menge umgewandelt. Das Stadtradeln solle zum Klimaschutz und der Förderung des Radverkehrs beitragen, erläutert Beatrice Kamper, Technische Beigeordnete der Stadt Viersen. Das Viersener Citymanagement hatte den Zeitraum 10. bis 30. Juni für das Stadtradeln angedacht, nun ist dies der Termin für alle Kommunen im Kreis.

Der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) im Kreis Viersen, Andreas Domanski, begrüßt, dass ein Termin für die Teilnehmer gewählt wird. "Das hat eine bessere Durchschlagskraft, weil die Werbefläche größer ist", sagt er. Mit dem Stadtradeln solle eine Zielgruppe erreicht werden, die auch kurze Strecken unter fünf Kilometern Länge bevorzugt mit dem Auto zurücklegt. Die Aktion solle bewusst machen, "dass man viele Strecken locker auch mit dem Rad bewältigen kann", so Domanski. Der ADFC sei Kooperationspartner der Kampagne, deshalb werde er sich im Kreis Viersen beteiligen. Möglich seien zum Beispiel begleitete Radtouren.

Die Stadt Viersen möchte das Stadtradeln an Veranstaltungen wie den Niederrheinischen Radwandertag und die Aktion "Viersen blüht" koppeln. Deshalb war auch der 10. Juni als Starttermin gewünscht: An diesem Tag ist in Dülken auf dem Alten Markt der Auftakt von "Viersen blüht". "Bürgerpartizipation sowie Sport finden sich als Leitgedanken im diesjährigen Dachmarken-event ,Viersen blüht'", sagt Kamper. "Ebenso verbindet beide Kampagnen der naturnahe Fokus. Während des Veranstaltungszeitraums von ,Viersen blüht' ist geplant, geführte Fahrradtouren und Rundgänge zu den bepflanzten Figurinen anzubieten." Auch prominente Viersener, der Einzelhandel, kulturelle Einrichtungen und Sportvereine sollen eingebunden werden. Außerdem nimmt die Verwaltung das Stadtradeln zum Anlass, den 2016 eröffneten Dülkener Alleenradweg offiziell zu beschildern.

Quelle: RP