Viersen: Täterbeschreibung

Personenbeschreibung:

1,84 Meter groß

84 Kilogramm schwer

Blaue Augen

Dunkelblondes, sehr kurzes Haar mit Geheimratsecken

Trägt mal Drei-Tage-Bart, mal nicht

Tattoos: Tribal am rechten Oberarm, Fabelwesen am linken Unterarm, Name "Calvin" am linken Unterarm, Buchstabe "D" am rechten Unterschenkel und Fabelwesen am linken Unterschenkel.

Unveränderliche Kennzeichen: Narbe im linken Brustbereich und am linken Handgelenk.

Bekleidung: Schwarze Jacke, hellblaue Jeans, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle und weißes, bedrucktes T-Shirt.

Hinweise: Die Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter Telefon 02162 3770 entgegen.

Quelle: RP