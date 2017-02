Emsiges Treiben und Arbeiten bei den Leuten vom Freundeskreis Stockmar. Es wird gebohrt, gehämmert und Farbe gesprüht. Erstmals soll es einen Mottowagen zu Ehren der Kinderprinzessin Anni I. geben. Das ist in Viersen neu, denn die Vereine haben ja ansonsten feste Wagen, die jedes Jahr - mottomodifiziert - wieder auf die Straße gehen. Der Mottowagen muss in anderthalb Wochen fertig sein - dann nämlich geht's zum Tulpensonntagszug nach Viersen. Ein großes Krümelmonster, das in einen riesigen Keks beißt, ist der Mittelpunkt des Wagens. Noch fehlt allerdings viel von dem typischen Blau der Figur aus der Sesamstraße. Von Jiota Kallianteris

Christian Stockmar und sein Freundeskreis sind seit Jahren beim Viersener Straßenkarneval dabei. "Anfangs sind wir ganz locker als Freunde mitgezogen. Doch nach und nach kamen immer mehr Leute dazu, Ehemänner und Ehefrauen, und irgendwann wurden wir Familien", erinnert sich der 45-Jährige.

Tom Walter, der Vater der Kinderprinzessin Anni Walter, ist auch mit dabei. Den Kindern wurde die Freude am Karneval in die Wiege gelegt. "Wir sind mit dem gut gefüllten Bollerwagen beim Zug mitgegangen, sogar mit Babys. Die Kinder sind also wirklich vom ersten Tag an dabei gewesen", sagt Christoph Plattner. Im Jahr 2014 wurde der Bollerwagen dann gegen einen richtigen Karnevalswagen ausgetauscht, die Gruppe war stetig angewachsen.

Vor vier Jahren nahm Christian Stockmar an einem Wagenbau-Workshop des bekannten Düsseldorfer Bildhauers und Karnevalswagenbau-Künstlers Jacques Tilly teil. "Seitdem hatte ich den Gedanken einen größeren, besseren und vor allem leichteren Mottowagen für uns zu bauen", so Stockmar. Die Tricks und Kniffe des Wagenbau-Experten Tilly, der für seine politischen Plastiken auf den Rosenmontagszügen bekannt ist, seien sehr hilfreich gewesen. Die Arbeit mit Maschendraht mache den Wagen so leicht, dass er mit einem normalen Auto gezogen werden könne.

"Zusammen mit der Zeit, die unsere Frauen für das Entwerfen und Nähen der Kostüme benötigen, stecken schon an die 400 Stunden Arbeit in dem Projekt", sagt Holger Großkopf. Besonders lange dauere es allerdings, überhaupt ein Motto zu finden, das allen gefällt. "Das Krümelmonster war dieses Jahr unser Favorit, denn es ist eine sympathische Figur, die durch die blaue Farbe gut auffällt und die jeder kennt", erklärt Stockmar.

An den verbleibenden Tagen vor Karneval müssen viele mit anpacken, damit der Wagen rechtzeitig fertig wird. Schon geht es mit vereinten Kräften in und vor der Halle, die Hanno Schummers dem Freundeskreis zur Verfügung gestellt hat, wieder an die Arbeit. Dass im Freundeskreis Stockmar karnevalistischer Nachwuchs groß wird, ist unschwer am Eifer und der Freude zu erkennen, mit dem sich auch die Kinder am Wagenbau beteiligen. Lea, Lennart und Justus helfen den Großen, wo sie können. Zur Frage, ob sie denn nicht auch mal Karnevalsprinzessin werden möchte, sagt Lea spontan: "Ja, sehr gerne sogar." Ihre Augen leuchten. Ihr Vater lächelt stolz. Vielleicht wird Christian Stockmar in nächster Zukunft einen Prinzenwagen bauen?

