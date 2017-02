Viersen: Tulpensonntag macht Viersen jeck

Zigtausende Narren haben gestern Alt-Viersen in eine karnevalistische Hochburg verwandelt. Der Tulpensonntagszug mit 100 prunkvollen Wagen und zehn Kapellen zeigte: "En jedde Vierscher steck ene Jeck". Von Bianca Treffer

Lautes Lachen ist gestern Mittag immer wieder zu hören. "Nein, ist das cool", ist nicht der einzige Ausspruch, der den Freundeskreis Stockmar begrüßt, wenn er mit seinem närrischen Wagen anrollt. Ein gigantisches blaues Krümelmonster beißt nämlich in einen XXL-Keks. "Verkrümeln is' nich'" steht daneben - eine Anspielung auf die geplatzte Reuter-Erweiterung in Mackenstein. Die ganze Gruppe hat sich in Krümelmonster verwandelt und verteilt im Alt-Viersener Tulpensonntagszug ordentlich Kekse, damit jeder mitkrümeln kann.

Unter dem Zugmotto "En jedde Vierscher steck ene Jeck" hat sich der Zug um 14.11 Uhr in Bewegung gesetzt, und das bedeutet 100 Gruppen, zehn Kapellen und jede Menge gut gelaunter Besucher. Mittendrin: Prinz Timm I. mit Seiner Lieblichkeit Nadine I. Die Löwen der Funkengarde, die riesige fahrende Narrenkappe, die Rintger Hexen, Eisbären vom Rickhof, auf Wagen tanzende Luftballontrauben, glitzernde Pfauen, witzige Frösche und Enten oder der über zwei Meter große Elefant in Blau der KG Hoseria - wohin die Zuschauer auch blicken, die Zugteilnehmer zeigen prachtvolle Wagen und tolle Kostüme.

"Harte Schale - weicher Kern" heißt es bei der Landjugend Dülken. Der fantastisch bemalte Wagen zeigt Ninja-Turtles bei der Arbeit und der Wagen selber steckt voller Schildkröten, die ebenfalls Schwerstarbeit leisten. Sie werfen mit Kamelle um sich, und das ordentlich weit. Auf der Hubertine geht es hoch hinaus. Das Piratenschiff mit seiner 15-köpfigen Mannschaft - allesamt Mitglieder der Familie Perrone - hat die Segel gesetzt und gleitet entlang der Narren, die dicht an dicht auf den Bürgersteigen stehen. Aber nicht nur von unten wird gejubelt. Auch aus den mit Luftballons und Luftschlangen geschmückten Fenstern winken die Jecken. Von überall fliegen Kamelle, mitgebrachte Taschen füllen sich.

Für viele unbemerkt, die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen: "Wir haben an allen Zufahrtsstraßen entsprechende Blockaden stehen", sagt Zugleiter Elmar Orta. Die städtischen Betriebe sind genauso im Einsatz wie das Technische Hilfswerk, Polizei und Ordnungsamt. Wagen der städtischen Betriebe stehen nebeneinander und blockieren Straßen. Eine Ecke weiter sind es Polizeifahrzeuge, die eine Sperre bilden. Oft sind es sogar zwei Absperrungen, die in kurzen Abständen hintereinander aufgebaut sind.

Die Zugveranstalter wollten allen ein unbeschwertes Feiern ermöglichen. Und dass die Bürger feiern möchten, zeigten sie deutlich.

Quelle: RP