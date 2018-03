später lesen Kreis Viersen Vauth-Prozess: Kosten für privaten Wagen über die Kanzlei abgebucht FOTO: TL FOTO: TL 2018-03-22T19:27+0100 2018-03-23T00:00+0100

Vor dem Krefelder Landgericht, 2. Große Strafkammer, ist die Verhandlung gegen Lothar und Jessica Vauth fortgesetzt worden. Dem Ex-Anwalt und seiner Frau werden Untreue in 923 Fällen vorgeworfen. Die Taten ereigneten sich vor circa acht bis zehn Jahren. Mandanten und Kollegen - einige davon waren im Laufe des Prozesses bereits als Zeugen geladen - der Krefelder Sozietät, in welcher der ehemalige Rechtsanwalt Lothar Vauth Partner war und seine Frau als Büroleiterin arbeitete, entstand laut Anklageschrift ein Schaden in Höhe von 1,9 Millionen Euro.