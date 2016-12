Viersen: Viele Bürger wollen die blaue Tonne

Am 2. Januar werden alle Altpapiercontainer abgeschafft. Bisher haben rund 1000 Haushalte eine blaue Tonne geordert. Mit einer derart hohen Nachfrage hatte die Stadt nicht gerechnet Von Jannetta Janssen

Weihnachten ist vorbei. Doch dabei sind zahlreiche Geschenke ausgepackt worden - so kommt jede Menge Altpapier zusammen. Bislang landeten Kartons und Einpackpapier der Viersener Haushalte in großen Altpapier-Containern im Stadtgebiet. Doch zum 2. Januar werden alle elf Standorte in Dülken, Viersen und Boisheim aufgegeben. Dafür kommt dann die blaue Tonne für jeden Haushalt - und das kostenlos.

Sylvia Hüls aus Dülken hat zwar bisher noch keine blaue Tonne, freut sich aber schon darauf. Denn so muss sie nicht mehr ständig mit ihrem Altpapier zum Container fahren, der zudem meist überfüllt ist: "Es wird eine große Entlastung, zumal alles immer daneben steht, was die Leute nicht reinbekommen haben. Schön anzusehen ist das nicht."

Die Nachfrage bei den Bürgern sei deutlich höher als erwartet, so Rathaussprecher Frank Schliffke. "Bereits jetzt sind 1000 blaue Tonnen neu bestellt worden", sagt Schliffke. Das Entsorgungsunternehmen Remondis und die Stadt Viersen gingen zunächst von 500 Tonnen aus. Doch für Nachschub ist gesorgt: "Remondis hat weitere 1000 geordert", so der Rathaussprecher. Bisher hat die Stadt Viersen damit gerechnet, dass 80 Prozent der Haushalte durch blaue Tonnen bereits abgedeckt seien und 20 Prozent die Containerstandorte nutzen. "Künftig gehen wir von einer Haushaltsabdeckung jenseits der 90 Prozent aus", sagt Schliffke.

Die meisten Viersener Haushalte haben laut Stadt bereits eine blaue Tonne und zahlen für ein 120-Liter-Gefäß eine jährliche Grundgebühr von 3,60 Euro. Für eine 240-Liter-Tonne sind 7,20 Euro und für einen 1100-Liter-Container 32 Euro fällig. Eine Leerung für das große Gefäß kostet 3,34 Euro, für die übrigen 89 Cent. Laut Verwaltung werden die blauen Tonnen alle vier Wochen geleert.

Bisher erhalten die Nutzer für 50 volle Liter ein Entgelt in Höhe von 56 Cent. Diese Gebühren entfallen zum 1. Januar.

"Ob durch die Umstellung Geld gespart wird, lässt sich nicht vorhersagen", sagt Rathaussprecher Frank Schliffke. Zunächst rechnete die Stadt von einer Ersparnis von 1130 Euro allein für die Abfuhr der Container. Hinzu kamen Reinigungskosten. Den Einsparungen bei der Leerung für die Altpapiercontainer würden allerdings zusätzliche Kosten für die Beschaffung neuer blauer Tonnen und deren Leerung gegenüberstehen, so die Stadt. "Außerdem entfallen die Einnahmen durch die bisher erhobenen Gebühren für die Tonne und die Leerungen", sagt Frank Schliffke. Insgesamt rechnet die Stadt jedoch damit, dass sich Einsparungen, zusätzliche Kosten und geringere Einnahmen ausgleichen werden. Das Feedback der Viersener Bürger sei "nahezu ausschließlich positiv", so die Stadt.

Der Grund für die Abschaffung der Container waren Beschwerden von Anwohnern gewesen, die sich über zu viel Müll ärgerten. Zudem gab es immer wieder Brandstiftungen. Darauf reagierte die Stadt mit der Abschaffung der Altpapiercontainer.

Sylvia Hüls möchte sich jetzt kurzfristig um eine blaue Tonne kümmern. Sie hofft, dass die Auslieferung so schnell wie möglich erfolgt. Solange sammelt sie ihr Altpapier in der Garage.

Quelle: RP