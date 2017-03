später lesen Viersen Feuerwehr rettet Pferd aus dem Graben FOTO: Jungmann 2017-03-03T06:53+0100 2017-03-03T06:48+0100

Ein Pferd ist am Donnerstagabend in Viersen in einen Wassergraben gerutscht und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr musste anrücken. Von Heike Ahlen