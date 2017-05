Zwischen Arsbeck und Niederkrüchten bei Mönchengladbach ist am Mittwochabend ein 22-Jähriger aus Wegberg tödlich verunglückt. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Baum.

Der 22-Jährige war gegen 20.30 Uhr auf der B221 aus Arsbeck kommend in Richtung Niederkrüchten unterwegs. Nach Angaben der Polizei war der Mann alleine im Fahrzeug und verlor aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen. Er prallte frontal gegen einen Baum und starb. Eine Frau, die als erste an der Unfallstelle eintraf und den Rettungsdienst informierte, erlitt einen Schock.

Da an der Unfallstelle Trümmerteile weit verteilt waren, musste die B221 vorübergehend voll gesperrt werden. Das Auto wurde inzwischen sichergestellt, Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats Viersen ermittelten an der Unfallstelle auf der Suche nach Ursachen.

