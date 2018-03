Erneut haben Betrüger versucht, an das Geld von Senioren zu kommen. Dabei gaben sie sich am Telefon als Polizeibeamte aus.

In Viersen erhielten Seniorinnen und Senioren am Montag Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Immer erschien im Telefondisplay eine Nummer, die auf 110 endete. Die falschen Polizeibeamten versuchten so, die Angerufenen zu täuschen und Informationen über Geld oder Wertgegenstände zu bekommen. In allen Fällen durchschauten die Angerufenen diesen Trick und beendeten entweder selbst das Gespräch oder stellten Nachfragen, so dass der Anrufer auflegte.

Die Polizei ruft nicht über die 110 bei Ihnen an. Die Polizei warnt davor, Informationen über Geld und Wertgegenstände herauszugeben. Wer einen solchen Anruf erhält, soll sich umgehend bei der richtigen Polizei melden.

(seeg)