Am Montagnachmittag stand in Viersen eine Lagerhalle in Flammen. Die Feuerwehr hatte Mühe, an den Ursprung des Feuers zu gelangen, konnte es aber schließlich löschen. Verletzt wurde niemand.